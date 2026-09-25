Медведево
Кӱлешан улыт да олмыкталтыт
Медведево районысо кок изи ялыш корным олмыктымо.
«Тиса» ООО-н специалистше-влак кок объектыштыжат тоштемше асфальтым нӱжын налыныт да ум шареныт, корно тӱрым тыгыде кӱ да асфальт гранул дене пеҥгыдемденыт. Кок корнын кужытшо – 3 километр.
Нужмучаш – Яныкайсола да Яныкайсола – Нужъял автокорно-влак кыдалаш школ, фельдшер-акушер пункт да моло социально кӱлешан объект деке логалаш йӧным саемдат. Адакше нине ялла лишне Горький кӱртньыгорнын станцийже да кӱртньыгорно гоч куснымо вер улыт.
Эртыше ийлаште тӱҥ да транспорт шуко кудалыштме корным олмыктымылан тӱткыш ойыралтын гын, ынде нацпроект кӱшешак изи ялла декат тудо тӧрлалтеш. Нине корно-влак верысе калыклан кӱлешан улыт, сандене ты шотышто паша умбакыжат шуйна.
Юрий Исаков.
Снимкыште: олмыктымо деч вара.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.