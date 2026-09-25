МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кӱлешан улыт да олмыкталтыт

Юрий Исаков Комментарий Материалым 40 гана онченыт

Медведево

Кӱлешан улыт да олмыкталтыт

Медведево районысо кок изи ялыш корным олмыктымо.

«Тиса» ООО-н специалистше-влак кок объектыштыжат тоштемше асфальтым нӱжын налыныт да ум шареныт, корно тӱрым тыгыде кӱ да асфальт гранул дене пеҥгыдемденыт. Кок корнын кужытшо – 3 километр.

Нужмучаш – Яныкайсола да Яныкайсола – Нужъял автокорно-влак кыдалаш школ, фельдшер-акушер пункт да моло социально кӱлешан объект деке логалаш йӧным саемдат. Адакше нине ялла лишне Горький кӱртньыгорнын станцийже да кӱртньыгорно гоч куснымо вер улыт.

Эртыше ийлаште тӱҥ да транспорт шуко кудалыштме корным олмыктымылан тӱткыш ойыралтын гын, ынде нацпроект кӱшешак изи ялла декат тудо тӧрлалтеш. Нине корно-влак верысе калыклан кӱлешан улыт, сандене ты шотышто паша умбакыжат шуйна.

Юрий Исаков.

Снимкыште: олмыктымо деч вара.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Марий Элыш – святыньым кычалын

Тиде кечылаште Марий Элыште Российысе Спас» телеканалын войзышо тӱшкаже пашам ышта. Тудо «Святыни России» передачылан Марий Элысе святыне-влак нерген лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Теҥыз ок кошко»

Пашам ыштыше кажне еҥ кеҥежым отпуск дене кылда, очыни. Иктышт кечывалвелыш але йот элыш каналташ миен толыт гын, весышт, лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Дмитрий Чернышенко: «Россий правительстве полшаш тӱҥалеш»

Эртыше кечылаште Марий Элыш Россий правительстве председательын алмаштышыже Дмитрий Чернышенко толын коштын. Республикын аэропортыштыжо тудым регион вуйлатыше Юрий Зайцев лудаш…

Добавить комментарий