Кузе космонавт лияш?

Марий Элысе школлаште, колледж ден техникумлаште Космосын арняже тӱҥалын.
Таче тунемше-влаклан «Кӱлешан нерген мутланымаш» класс шагат «Кугу событийлан 65 ий. Космонавтикын кечыже вашеш» темылан лийын.
Ӱдыр-рвезе-шамыч Российын космический «вийже», технологийже-влак дене палыме лийыныт.
Занятийын федеральный спикерже ты гана «Роскосмос» кугыжаныш корпорацийын генеральный директоржо Дмитрий Баканов лийын. Тудо космонавт отрасльын йодмашан профессийже-влак нерген каласкален, «Космонавт-влакын отрядышкышт кузе логалаш?» йоча-шамычын йодышыштлан вашештен.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да нуако министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме