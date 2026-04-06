ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кузе космонавт лияш?

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 6 гана онченыт

 

Марий Элысе школлаште, колледж ден техникумлаште Космосын арняже тӱҥалын.

Таче тунемше-влаклан «Кӱлешан нерген мутланымаш» класс шагат «Кугу событийлан 65 ий. Космонавтикын кечыже вашеш» темылан лийын.

Ӱдыр-рвезе-шамыч Российын космический «вийже», технологийже-влак дене палыме лийыныт.

Занятийын федеральный спикерже ты гана «Роскосмос» кугыжаныш корпорацийын генеральный директоржо Дмитрий Баканов лийын. Тудо космонавт отрасльын йодмашан профессийже-влак нерген каласкален, «Космонавт-влакын отрядышкышт кузе логалаш?» йоча-шамычын йодышыштлан вашештен.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да нуако министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

