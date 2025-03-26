Пырля виктарыман

Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влак паша шотышто министрын алмаштыже Игорь Садовинын вуйлатымыж почеш министерстве пеленысе религиозный ушем-влакын йодышышт шотышто консультативный да национальность-влак паша шотышто совет-влакын, Йошкар-Ола администраций пеленысе религиозный ушем да национальность-влак паша шотышто советын кумдаҥдыме заседанийышт эртен.

Кум кумда йодышым ончымо. Сеҥымашлан 80 ий теммым пайремлаш ямдылалтме нерген Марий Элын молодежный политике комитетшын председательжын алмаштышыже Сергей Анисов каласкален. Йошкар-Олаште йот элла гыч толшо граждан-влаклан обществыште адаптацийым эрташ полшымо паша нерген мэрын алмаштышыже Людмила Новоселова радамлен.

Российысе школыш тунемаш кайыше икшыве-влаклан да кугыжаныш йылмым палыдыме ача-авашт-шамычланат чынже денак полыш кӱлеш. Тидын шотышто меръеҥ ден землячестве-влакат эҥертыш улыт. Российысе калык-влак ассамблейын марий региональный пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлеван палемдымыж почеш, республикышкына толын шогышо граждан-влакым тӱрлӧ калык дене пырля эртарыме мероприятийлашке ӱжаш, мер паша ушаш темлен.

«Человек на война. БеZ срока даVности» интерактивный мультимедийный тоштер проект дене «Герои Отечества» тоштер да патриотический рӱдерым вуйлатыше Евгений Грознов палдарен.

Тылеч посна миграционный политикыште лийше вашталтыш-влак ден Россий гражданствым налше-шамычлан военный учетыш шогалме да военный службыш призыватлыме йодышымат каҥашыме.

Министрын алмаштышыже Игорь Садовинын палемдымыж почеш, мигрант-влак дене пашам кугыжаныш кучем, мер ушем да религий общине-шамыч дене пырля келыштарен виктарыман.

Заседанийыште ятыр темлымаш йоҥгалтын. Нуным илышыш пуртышаш верч вуйын шогышо еҥ-влакым палемденыт.

Светлана Пехметова

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