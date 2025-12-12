ЙӰЛА

Кузе илат казак-влак?

Светлана Носова Комментарий Материалым 46 гана онченыт

Светлана Носова

Кодшо кечылаште Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыштыже казачестве паша шотышто заседаний эртен.

Тудым Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов вӱден. Докладчик семын «Царевококшайский хутор» казак обществын атаманже Евгений Пушкин ден тудын алмаштышыже Александр Фещуков лийыныт.

Кызыт казак хуторын 11  еҥже – СВО-што улеш. Санденак специальный военный операцийын участникше-влаклан, нунын ешыштлан полшен шогымо паша таче ик эҥ тӱҥ направленийыштлан шотлалтеш. «Боевое братство» мер оргаизаций, «Защитники Отечества» фонд дене пырля  гумманитар полышым  шупшыктат, грант конкурслашке проект-влакым темлат.

Казак обществын кок ий ончыч эртараш тӱҥалме «Чарла колшӱр» фестиваль калыклан келша. Тений тушко чыла гаяк район гыч команде-влак ушненыт. Фестивальын участникшек тӱҥ шотышто СВО гыч толшо-влак да  нунын ешышт лийыныт. Эшежым казак обществе ты мероприятийым эртарыме Какшан эҥер воктенысе кумдыкым шотышто кучымыланат вуйын шога. Изирак ийготан казак-шамычат тыште кумылын полшат.

 Изирак-влак нергенже поснак ойлыман. Казак обществыш еҥ-влак шке кумылын ушнат. Тудын тӱҥ негызше – элысе шӱм-чон (традиционный духовно- нравственный) поянлыкым арален да вияҥден толмаш, самырык тукымым шочмо элым йӧратыме шӱлышеш шуарымаш. Тыгак казак-влак шке кумылын рӱдолаште мер илыш да религий дене кылдалтше мероприятий годым   порядкым эскерат.

Самырык тукымым шочмо элым йӧратыме шӱлышеш шуарымаш шотыштыжо. Тений Йошкар-Оласе  32-шо №-ан  школышто 5-6 -шокласслаште кок казак классым почмо. Тыгак хуторын казакше-шамыч 12-шо ден 31-ше номеран школлаште тунемше-влак дене пашам ыштат. Вес ийын икымше классыш да йочасадыш коштшо йоча-шамычымат казак шӱлыш дене авалтынешт. Шинчымашым нӧлтымӧ дене пырля самырык-влакым шочмо элнан ӱшанле аралышышт лияш туныктат. Тидлан кӧргӧ чон поянлыкыштымат пойдарат, капкылыштымат физически шуарат. Илен-толын, нуно казачий вузлаш тунемаш пурат манын тыршат.  

Казак кадет-влаклан чияш лӱмын кеҥежымсе ден телымсе формым ургеныт. Кеҥежым нунылан палаткыште илыман лагерьым эртареныт. Теве кодшо кечылаште Воскресенский соборышто тений кадет классыш толшо-влак присягым пуэныт.

Совещанийыш погынышо-влак казак хуторын пашажым сайлан шотленыт.

Снимкыште: Йошкар-Оласе 32-шо №-ан школын кадетше-влак присягым пуымо годым.  

Фотом школ архив гыч налме.

