Кӱвар
Кумынекат пужен ышталтыт
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект дене келшышын тений республикыштына кум кӱвар капитально олмыкталтеш, нунын чумыр кужытышт 144 метр лиеш.
Морко районышто Вончо эҥер гоч кӱварым «Мостремстрой» АО подряд организаций кодшо ий мучаште пужен олмыкташ пижын. Кызыт тудын пурла вел ужашыштыже серысе негызым да лапысе меҥгылам шотыш кондат.
Волжский районышто Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял автокорнын 1-ше километрыштыже Курша эҥер гоч тошто кӱварым рончаш тӱҥалме. Транспорт кызыт вес корно дене кудалыштеш. Тошто олмышто у кӱвар чоҥалтеш, тудо кызытсе стандартлан келшыше лиеш.
Параньга гыч Морко районысо Уньжинскийыш кайыше корнын 14-ше километрыштыже Элнет эҥер гоч кӱвар пужен ышталтеш. Кызыт туштат тоштыжым рончат. У меҥгым ыштымеке, каштам да кӱвар полотном пыштат. Ты жапыштак кок велым корным тӧрлат.
Элнет эҥер «Марий чодыра» национальный парк гоч йоген эрта да шке сӧраллыкше дене ойыртемалтеш. Ончыч вӱд писын йогымылан кӧра тудо кылмен огыл гын, тений 25 ий жапыште икымше гана ӱмбачше ий налын. Ты кӱвар тысе яллам Параньга район рӱдӧ дене уша. А тушто социально кӱлешан вер-влак – физкультур ден спортым вияҥдыме рӱдер, тӱвыра пӧрт, тоштер-выставке рӱдер, кыдалаш школ, йочасад ден кевыт-влак – улыт.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: Курша ден Элнет эҥерла гоч кӱвар-влак пужен ышталтыт.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.