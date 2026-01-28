Марий сӱан кумылаҥден

Медведево районысо ЗАГС пӧлка ешым чумырышо мужыр-влаклан ынде сӱаным эртарыме годым саламлымаш ден тыланымашым рушла веле огыл, марла, татарл да моло йылмыла денат ойлаш темла.
ЗАГС-ыште ыштыше пашаеҥ-влак тӱрлӧ калык гыч лекше улыт. А тыгай темлымашыже амал деч посна огыл шочын, вет РФ президент Владимир Путинын увертарымыж почеш, 2026 ий Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкышт семын эрта. Тидын нерген Медведево районысо «Вести» райгазет увертара. Районышто тӱрлӧ калык ваш келшен ила. ЗАГС пашаеҥ-шамычын шонымышт почеш, ты проект нунын ойыртемалтше тӱвырашт ден йӱлаштлан вияҥаш полша.
ЗАГС вуйлатыше Наталия Ильинан палемдымыж почеш, мужыраҥме годым национальный йӱлам эртарыме опыт тымарте лийын. Мутлан, 2024 ийыште 1 июньышто мурызо Дмитрий Горинов (Йырмари Мари) ден марий йылмым туныктышо Наталья Венина ушненыт. Самырык-влак марий вургемым чиеныт, а Мендельсонын маршыже олмеш шӱвыр ден тӱмыр сем йоҥген. Товатлыме мут, саламлымаш ден тыланымаш-влакым марла ойленыт. Сӱан чылаштлан келшен, тидак ЗАГС пашаеҥ-влакым тыгай проектым илышыш шыҥдараш кумылаҥден. 2026 ийыште нуно тыгак кужу жап пырля илыше, шуко шочшым ончен куштышо мужыр-влакым чапландараш, самырык еш-шамычлан полшаш, калыкыште юридичеческий шинчымашым утларак шараш палемденыт.
Снимкыште: ЗАГС пашаеҥ-влак.
Фотом ЗАГС-н воткыл лаштыкше гыч налме.