ЙӰЛА

Кумалме у вер ышталтын

Светлана Носова Комментарий Материалым 31 гана онченыт

Параньга район Ляжбердино ялыште шукерте огыл у мечетьым почыныт.
Тудым 2024 ийыште тӱшка калыкын погымо шийвундыжо кӱшеш нӧлтеныт. Регионысо Мусульман-влакын управленийышт гына 5000 тӱжем теҥгем ойырен.
Мечетьым почмаште элысе да республикысе мусульман духовенствын, Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствын, татар мер организаций-влакын еҥышт лийыныт. Параньга муниципал район администрацийым вуйлатыше Олег Попов погынышо-влакым саламлен да палемден: «Мечетьым почмаш районым вияҥдаш, калык, религий-влак кокласе кылым пеҥгыдемдаш полшышаш». Тудо мусульман-влакым ушышо оралтым чоҥымашке надырым пыштыше еҥ-шамычлан администрацийын Тауштымашыжым кучыктен.
Снимкыште: у мечетьым почмо годым.
Район администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме фото.

Лудаш темлена:
ЙӰЛА

У тунемме идалык вашеш

Йошкар-Оласе храмлаште у тунемме идалык тӱҥалтыш вашеш молебен-влак эртат. Йошкар-Ола да Марий епархийыште тудын расписанийже дене палдареныт: Благовещенский кафедральный лудаш…
ЙӰЛА

Калык пале ден кечышот

Марий кечышот 31 июль – Илян кугарня. 1 август – Акпатырлан вуйым савыме кече (Киров область, Малмыж район). 2 лудаш…
ЙӰЛА МАРИЙ ЙӰЛА УВЕР ЙОГЫН

Российыштыжат — икымше

Пеледыш тылзын пытартыш кугарнянже Йошкар-Олаште, Агробизнес кадрым уэш ямдылыше марий институтышто латкандаш еҥ кидышкыже «Калык да религий кокласе кыл лудаш…

Добавить комментарий