Параньга район Ляжбердино ялыште шукерте огыл у мечетьым почыныт.
Тудым 2024 ийыште тӱшка калыкын погымо шийвундыжо кӱшеш нӧлтеныт. Регионысо Мусульман-влакын управленийышт гына 5000 тӱжем теҥгем ойырен.
Мечетьым почмаште элысе да республикысе мусульман духовенствын, Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствын, татар мер организаций-влакын еҥышт лийыныт. Параньга муниципал район администрацийым вуйлатыше Олег Попов погынышо-влакым саламлен да палемден: «Мечетьым почмаш районым вияҥдаш, калык, религий-влак кокласе кылым пеҥгыдемдаш полшышаш». Тудо мусульман-влакым ушышо оралтым чоҥымашке надырым пыштыше еҥ-шамычлан администрацийын Тауштымашыжым кучыктен.
Снимкыште: у мечетьым почмо годым.
Район администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме фото.
Кумалме у вер ышталтын
Параньга район Ляжбердино ялыште шукерте огыл у мечетьым почыныт.