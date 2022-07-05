СПОРТ

Кум медальым сеҥен налын

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 4 гана онченыт

Волжскысо Гребле школын воспитанникше Артем Коровин Российын чемпионатыштыже той медальым сеҥен налын.

4 июльышто тудо байдарке-двойко смешанный экипажын составыштыже 500 метр кужытышто кумшо верыш лектын. Артем Коровин Омск область ден  Приморский крайын чапыштым аралыше Анастасия Панченко дене пырля таҥасен.

Байдарке да каноэ дене гребле дене Российын Москваште эртыше чемпионатыштыже мемнан спортсменна чылаже кум медальым сеҥен налын. Той деч посна тудо эше кок ший медаль дене палемдалтын. Нуным пӧръеҥ-влак коклаште байдарке-четверко дене 500 метр дистанцийыште да байдарке-двойко дене 1000 метрым эртымаште сай результатым ончыктымыжлан кучыктеныт.

Л.Камалетдинова  

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
СПОРТ

Землякна – эн сайын кучедалше

Июль кыдалне Литва Республикысе Клайпеда олаште корэш кучедалмаш дене таҥасымаш лийын. Российын сборный командыж гыч (130 килограмман марте) тушто лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
СПОРТ

Мастарлыкым – йот элыште

Провой кундем гыч самырык спортсмен Д.Фёдоров (тренерже О.Рыбаков) биатлон дене Юл кундем федерал округын первенствыштыже ший призёр лийын. Таҥасымаш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
СПОРТ

Шулдырым пуэда – чоҥешта!

Медведево районысо Пиясир (Нурма) села пеш кугу огыл гынат, тыште ятыр кидматстар, тале спортсмен, ойыртемалтше еҥ-влак илат. Калыкшат  поро лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий