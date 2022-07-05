Волжскысо Гребле школын воспитанникше Артем Коровин Российын чемпионатыштыже той медальым сеҥен налын.
4 июльышто тудо байдарке-двойко смешанный экипажын составыштыже 500 метр кужытышто кумшо верыш лектын. Артем Коровин Омск область ден Приморский крайын чапыштым аралыше Анастасия Панченко дене пырля таҥасен.
Байдарке да каноэ дене гребле дене Российын Москваште эртыше чемпионатыштыже мемнан спортсменна чылаже кум медальым сеҥен налын. Той деч посна тудо эше кок ший медаль дене палемдалтын. Нуным пӧръеҥ-влак коклаште байдарке-четверко дене 500 метр дистанцийыште да байдарке-двойко дене 1000 метрым эртымаште сай результатым ончыктымыжлан кучыктеныт.
Л.Камалетдинова