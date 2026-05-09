Кугу Сеҥымаш дене!

Теҥгече Эрик Сапаев лӱмеш Марий кугыжаныш академический опер да балет театрыште 1941-1945 ийласе Кугу Ачамланде сарыште Сеҥымашлан 81 ий теммылан пӧлеклалтше торжественный погынымаш ден концерт эртеныт.

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев погынышо-влакым пайрем дене саламлен да Марий АССР-ыште илыше калыкын Кугу Сеҥымашым лишемдымашке пыштыме геройло надыржым палемден.

«Фронтын эн шокшо кумдыклаштыже кредалше 53 землякна Совет Ушемын Геройжо лийын. Атакыш кайыше, шке еш ден Шочмо кундемым тушман деч аралыше кажне еҥ дене кугешнена. Сарзына-влаклан – суап да чап! Но тылат кугу пашам шуктен. Ӱдырамаш, шоҥгыеҥ да йоча-влак  пасулаште да заводлаште фронтлан полшаш шонен тыршеныт. Совет калык чыла нелылыкым чытен лектын да сеҥен. Кугу Ачамланде сарысе салтак-влакын подвигыштым нунын тукымышт шуят. Таче мемнан талешкына-шамыч специальный военный операцийын фронтлаштыже пеҥгыдылык ден лӱддымылыкым ончыктат», – палемден республикым вуйлатыше.

Мероприятийын торжественный ужашыштыже Россгвардий виктемын пашаеҥже ден СВО-н участникше-влаклан кугыжаныш награде-шамычым кучыктеныт.

Пайрем погынымашым Чумыр марий йоча усталык коллективын концертше сӧрастарен. Самырык артист-влак шочмо мландым йӧратыме, элын да республикын историйышт дене кугешныме шӱлышан номер-влакым ончыктеныт.

 Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.

