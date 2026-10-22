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Куд ялым ушен шога

Юрий Исаков Комментарий Материалым 40 гана онченыт

Шернур

Куд ялым ушен шога

Шернур районышто «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш Аптулят – Куракин корным олмыктымо.

«Марий Эл Дорстрой» АО-н специалистше-влак локтылалтше асфальт-бетон шартышым уэмденыт, вӱд йоген каяш пыштыме кандаш пучым олмыктеныт, автобус чарналтыме верым тӧрленыт, корно тӱрым тыгыде кӱ дене пеҥгыдемденыт. Кӱкшырак верыште авыртышым да шижтарыше знаклам шогалтыме. Олмыктымо участкын кужытшо – 6 километр утла.

Тиде корно районысо куд ялым ушен шога да социальный велым кӱлешан объектла: тӱвыра пӧрт, книгагудо, йочасад, фельдшер-акушер пункт – деке логалаш йӧным ышта.

Тений Шернур районышто тыгак Кукнур – Лари ден Шернур – У Торъял автокорнылаште автобус чарналтыме верыште кок павильоным ыштыме.

Тыгай пашам шуктымо деч вара районысо регионал корнын 60 процентше (131 километр) нормативлан келшыше лиеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Аптулят – Куракин корно олмыкталтеш.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

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