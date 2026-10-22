Шернур
Куд ялым ушен шога
Шернур районышто «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш Аптулят – Куракин корным олмыктымо.
«Марий Эл Дорстрой» АО-н специалистше-влак локтылалтше асфальт-бетон шартышым уэмденыт, вӱд йоген каяш пыштыме кандаш пучым олмыктеныт, автобус чарналтыме верым тӧрленыт, корно тӱрым тыгыде кӱ дене пеҥгыдемденыт. Кӱкшырак верыште авыртышым да шижтарыше знаклам шогалтыме. Олмыктымо участкын кужытшо – 6 километр утла.
Тиде корно районысо куд ялым ушен шога да социальный велым кӱлешан объектла: тӱвыра пӧрт, книгагудо, йочасад, фельдшер-акушер пункт – деке логалаш йӧным ышта.
Тений Шернур районышто тыгак Кукнур – Лари ден Шернур – У Торъял автокорнылаште автобус чарналтыме верыште кок павильоным ыштыме.
Тыгай пашам шуктымо деч вара районысо регионал корнын 60 процентше (131 километр) нормативлан келшыше лиеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Аптулят – Куракин корно олмыкталтеш.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.