ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын чапшым аралаш ямдылалтыт

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 11 гана онченыт

«Педагогический дебют-2022» всероссийский конкурсын заочно эртыше йыжыҥже мучашлалтын.

Тушто усталыкым регион кӱкшытан йыжыҥыште сеҥыше-влак ончыктеныт: «Педагог—наставник» номинацийыште Григорий Глушков (Советский районысо Алексеевский школ директорын алмаштышыже), «Самырык утныктышо-влак» номинацийыште Екатерина Матвеева (Йошкар-Оласе А.С.Пушкин лӱмеш 4-ше №-ан гимназийыште руш йылмым да литературым туныктышо), «Дошкольный образовательный организацийын самырык воспитательже-влак» номинацийыште Альбина Киселева (Козьмодемьянскысе «Золотая рыбка» 2-шо №-ан йочасад).

Самовыдвиженец семын «Самырык педагог-психолог-шамыч» номинацийыште  Советский районысо Алексеевский школын туныктышо-психологшо Ольга Ямолова мастарлыкым ончыктен.

Сеҥыше-влак чыланат Марий Элын чапшым конкурсын пытартыш йыжыҥыштыже аралаш тӱҥалыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.

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