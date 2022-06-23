Марий Элын чапшым аралаш ямдылалтыт

«Педагогический дебют-2022» всероссийский конкурсын заочно эртыше йыжыҥже мучашлалтын.
Тушто усталыкым регион кӱкшытан йыжыҥыште сеҥыше-влак ончыктеныт: «Педагог—наставник» номинацийыште Григорий Глушков (Советский районысо Алексеевский школ директорын алмаштышыже), «Самырык утныктышо-влак» номинацийыште Екатерина Матвеева (Йошкар-Оласе А.С.Пушкин лӱмеш 4-ше №-ан гимназийыште руш йылмым да литературым туныктышо), «Дошкольный образовательный организацийын самырык воспитательже-влак» номинацийыште Альбина Киселева (Козьмодемьянскысе «Золотая рыбка» 2-шо №-ан йочасад).
Самовыдвиженец семын «Самырык педагог-психолог-шамыч» номинацийыште Советский районысо Алексеевский школын туныктышо-психологшо Ольга Ямолова мастарлыкым ончыктен.
Сеҥыше-влак чыланат Марий Элын чапшым конкурсын пытартыш йыжыҥыштыже аралаш тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.