ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Корнет волгалтше, выпускник!

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 30 гана онченыт

 

Тений Марий Элысе школлаште 11-ше классым 2758 ӱдыр-рвезе тунем пытарен.

Тиде кечылаште нунылан аттестатым кучыктеныт, кажне школышто выпускной кас эртен, а школым сайын тунем пытарыше-влаклан сулен налме наградыштым кучыктеныт.

Республикын Образований да науко министерствыжын увертарымыж почеш, Иктешлыше кугыжаныш экзаменыште 100 баллым 42 ӱдыр-рвезе поген. Чыла выпускник гыч 545-ше сайын тунеммылан медаль дене палемдалтын, Эртыше кечылаште рӱдоласе Сеҥымашын XXX-шо идалыкше лӱмеш тӱвыра полатыште Медалист-влакын балышт лийын. Тушто школым сайын тунем пытарыше-влаклан «За особые успехи в учении» I степенян медальым торжественно кучыктеныт.

Тений школ илышын тӱҥ наградыж дене чылаже 136 ӱдыр-рвезе палемдалтын, нунын кокла гыч 81-ше рӱдоласе общеобразовательный школла гыч улыт.  Поснак кугешнат шке «шӧртньӧ» выпускникышт дене Йошкар-Оласе Т.И.Александрова лӱмеш 11-ше №-ан ден Бауман лицей-влак. Нине тунемме верлаште I степенян медаль дене тунем пытыарыше-влак умашсе дене таҥастарымаште 10 процентлан шукемыныт.

Медалист-влакын балыштышт выпускник-шамычлан наградым «Йошкар-Ола» ола округын вуйлатыше Евгений Кузьмин, рӱдолан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов, тудын алмаштышыже Людмила Новосёлова да образований виктемым вуйлатыше Альберт Чакичев кучыктеныт.

Рӱдоласе 32-шо №-ан школым тунем пытарыше-влакым аттестатым налмышт дене Марий Эл Кугыжаныш Погынынын председательжын алмаштышыже, «Российысе калык-влакын ассамблейышт» регионысо пӧлкан председательже Лариса Яковлева саламлен. 30 выпускник гыч иктыже шӧртньӧ медаль дене палемдалтын, нылытынже – ший дене.

Выпускник-влаклан пӧлеклалтше мероприятий-влак рӱдолаште веле огыл, тыгак республикнан чыла кундемыштыже пайремлын эртеныт. Мутлан, 27 июньышто Шернур округысо чыла школын 11-ше классым тунем пытарыше-шамычын выпускнойышт Шернур посёлкын рӱдӧ площадьыштыже эртен. Тушто сайын тунеммылан,тыгак мер да моло пашаште, спортышто чолгалыкым ончыктымлан да сенымашыш шумылан ӱдыр-рвезе-шамычлан сулен налме наградыштым кучыктеныт. Ты кечынак Морко посёлкышто тыгаяк пайрем эртен. Тений ты кундемыште «За особые успехи» медаль дене школым 29 еҥ тунем пытарен, шӧртньӧ медальым 18 ӱдыр-рвезылан кучыктеныт, нунын кокла гыч 10 тунемшыже Коркатово лицейын выпускникше-влак улыт.  Школын «шулдыржо» йымач лекше-шамычым Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, Марий национальный конгрессын председательже, Марий книга издательствын директоржо Эдуард Иманаев саламлаш миен.

Кызыт кажне выпускникын ончылныжо – кугу корнывож, санденак кажныжлан тушто шке корныжым чын ойыраш да илышыште шке вержым муаш тыланена.

Г.Кожевникова

Иван Речкинын да районласе образований пӧлка гыч налме фото-влак.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Утларак вияҥшашлан

  Марий Эл правительстве предпринимательствым вияҥдаш, регионын турист куатшым пеҥгыдемдаш, ялозанлык отрасльлан кадрым ямдылаш Россельхозбанк дене кылым умбакыже шуяш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Поро кумыл акций: Чаманыде пу…

Таче, 28 ноябрьыште, Российыште Поро кумылым вияҥдыме шотышто «Чаманыде пуымо кушкыжмо» мер инициативе эрта. Тиде кечын акцийын чыла участникшылан лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Моторлык тӱням арала

Моторлык тӱням арала Моторлык тӱням арала, маныт калыкыште. Но моторлыкым кажне айдеме семынже умыла. Мутат уке, эн ончыч шинча лудаш…

Добавить комментарий