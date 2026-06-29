Корнет волгалтше, выпускник!

Тений Марий Элысе школлаште 11-ше классым 2758 ӱдыр-рвезе тунем пытарен.
Тиде кечылаште нунылан аттестатым кучыктеныт, кажне школышто выпускной кас эртен, а школым сайын тунем пытарыше-влаклан сулен налме наградыштым кучыктеныт.
Республикын Образований да науко министерствыжын увертарымыж почеш, Иктешлыше кугыжаныш экзаменыште 100 баллым 42 ӱдыр-рвезе поген. Чыла выпускник гыч 545-ше сайын тунеммылан медаль дене палемдалтын, Эртыше кечылаште рӱдоласе Сеҥымашын XXX-шо идалыкше лӱмеш тӱвыра полатыште Медалист-влакын балышт лийын. Тушто школым сайын тунем пытарыше-влаклан «За особые успехи в учении» I степенян медальым торжественно кучыктеныт.
Тений школ илышын тӱҥ наградыж дене чылаже 136 ӱдыр-рвезе палемдалтын, нунын кокла гыч 81-ше рӱдоласе общеобразовательный школла гыч улыт. Поснак кугешнат шке «шӧртньӧ» выпускникышт дене Йошкар-Оласе Т.И.Александрова лӱмеш 11-ше №-ан ден Бауман лицей-влак. Нине тунемме верлаште I степенян медаль дене тунем пытыарыше-влак умашсе дене таҥастарымаште 10 процентлан шукемыныт.
Медалист-влакын балыштышт выпускник-шамычлан наградым «Йошкар-Ола» ола округын вуйлатыше Евгений Кузьмин, рӱдолан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов, тудын алмаштышыже Людмила Новосёлова да образований виктемым вуйлатыше Альберт Чакичев кучыктеныт.
Рӱдоласе 32-шо №-ан школым тунем пытарыше-влакым аттестатым налмышт дене Марий Эл Кугыжаныш Погынынын председательжын алмаштышыже, «Российысе калык-влакын ассамблейышт» регионысо пӧлкан председательже Лариса Яковлева саламлен. 30 выпускник гыч иктыже шӧртньӧ медаль дене палемдалтын, нылытынже – ший дене.
Выпускник-влаклан пӧлеклалтше мероприятий-влак рӱдолаште веле огыл, тыгак республикнан чыла кундемыштыже пайремлын эртеныт. Мутлан, 27 июньышто Шернур округысо чыла школын 11-ше классым тунем пытарыше-шамычын выпускнойышт Шернур посёлкын рӱдӧ площадьыштыже эртен. Тушто сайын тунеммылан,тыгак мер да моло пашаште, спортышто чолгалыкым ончыктымлан да сенымашыш шумылан ӱдыр-рвезе-шамычлан сулен налме наградыштым кучыктеныт. Ты кечынак Морко посёлкышто тыгаяк пайрем эртен. Тений ты кундемыште «За особые успехи» медаль дене школым 29 еҥ тунем пытарен, шӧртньӧ медальым 18 ӱдыр-рвезылан кучыктеныт, нунын кокла гыч 10 тунемшыже Коркатово лицейын выпускникше-влак улыт. Школын «шулдыржо» йымач лекше-шамычым Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, Марий национальный конгрессын председательже, Марий книга издательствын директоржо Эдуард Иманаев саламлаш миен.
Кызыт кажне выпускникын ончылныжо – кугу корнывож, санденак кажныжлан тушто шке корныжым чын ойыраш да илышыште шке вержым муаш тыланена.
Г.Кожевникова
Иван Речкинын да районласе образований пӧлка гыч налме фото-влак.