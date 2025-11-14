Колым шагал кочкына маныт…

Российыште илыше-влак колым шагал кочкыт, но кугыжаныш кучем тиде тургыжландарыше йодышым шотыш кондаш тырша.
Колым шагал кочмын амалжым корно логистике дене кылдат. Тидын нерген Владимир Путин Эрвел экономический форумышто ойлен. Минздравын палемдымыж почеш, ик еҥлан идалыкыште теҥыз продукт ден кол 28 килограммым кочман гын, Юл кундем округышто ты цифр 23 килограммыш гына шуэш. Тидын шотыштак кугыжаныш вуйлатышына теҥыз продуктым регионлаш шупшыктымо логистике дене кылдалтше йодышым шотыш кондаш кӱлмым, теҥыз продуктым чыла регионлаш шеледыме пашалан кугу тӱткышым ойыраш тӱҥалына манын палемден. Уке гын, кызыт краб гай теҥыз кочкыш поян ресторанлаш гына толеш.
Тачысе йодыштмашнат ты йодыш денак кылдалтын: «Владимир Путинын колым утларак кочкаш кӱлмӧ шотышто темлымашыже шотышто мом каласен кертыда? Шкеже колым кочкаш йӧратеда мо?»
Лидия Семенова, «Марий Эл» газетын тӱҥ редакторжын алмаштышыже:
– Мый колым йӧршешат ом йӧрате, кеч марием – колызо. Пытартыш ныл ий жапыште тудо шольыжо, шольыжын оньыкугызаж дене пырля Юл эҥерыш кол кучаш лӱмын кудалыштыт. Тений кодшо ий деч шагалрак кол лийын гынат, холодильникыштем эре уло. Чаманен каласыман, кочшыжо гына уке. Ни ӱдырем, ни веҥым, мариемат пешыжак коллан шӱман огытыл. Кучымо колым лишыл еҥ-влаклан пуэн колтена. Кеч ты йӧрварын тазалыклан пайда улмыжым чылан палена, ешыштына тамлын кӱктен моштышат улыт, но садак огына коч.
Игорь Яковлев, водитель:
– Колым кочман, а тудын пайдалыкше нерген ойлыманат огыл. Мыйын ешыште ӱстембалне кол эре уло. Но мый ала-могай тора кундем гыч кондымым огыл, а шкенан ерлаште, эҥерлаште кучымылан кумылан улам. Ынде ятыр ий шкежат каныш кече еда Юл эҥерыш кучаш кудалыштам. Кылмыктымеке, Чолман эҥерыш каяш шонем. Чыла тӱрлӧ колым кучем, шкак коптитлем. Утыжым палыме-влаклан пуэдем. Налшыжат уке огытыл. Шыжым кучымо кол утларак пайдале, молан манаш гын тудо коям пога. Кол кучаш пеш эр каяш логалеш, сандене мӧҥгыш толмеке, малыме шуэш гынат, ончыч оньыкувам деч сайрак колжым кӱкташ йодам.
Римма Зайцева, Советский район:
– Президентна дене келшем, колым кочман. Вет чыла илыше вӱд гыч лектын. Азат ава мӱшкырыштӧ пеш изиж годым кол гаяк койын кия. Айдеме кола гынат, тудым ужаташ ямдылыме, варажым уштымо годым ик эн тӱҥ чес – кол. Совет жапысе гай изарнян колым кочмо кече семын пӧртылташ темлымашат депутат-влакын йоҥгалте. Сай шонымаш.
Сергей Карпов, республикысе Марий тӱвыра рӱдерын пашаеҥже:
– Ты йӧрварым кочкаш йӧратем, но шинчаланым але коштымым огыл, а кевытыште налме кылмыктыме коярак кол гыч ыштыме кочкышым. Шкеже тудым кучаш коштмашем уке. А элнан президентшын темлымашыже шотышто теве мом каласынем: колжын акше шулдырак лиеш гын, тудым кочшыжат шукырак лийыт.
Зинаида Ермакова, пенсионер, Шернур район:
– Президентнан ойлымыжо сай, но колым кочмо ок шу гын, кузе тудым утларакше кочкат. Мутлан, мый тора гыч кондымо колым онченат ом керт. Кеч шкеже колым кучаш коштам гынат, тудым пешыжак кочкаш ом йӧрате. Жапын-жапын кол шӱрым шолтем. Кевытыште шинчалан колым южгунам налын кертам. Кызыт кол ок чӱҥгӧ, тудо пундашке каен, сандене вӱд кылмымым, ий налмым вучем, тунам угыч эҥырым кидышкем налам. Мемнан кундемысе вӱдыштӧ кол шуко да тӱрлӧ уло, тидыже куандарыде огеш керт.
Светлана Носова ямдылен
Авторын фотожо