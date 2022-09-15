ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кокымшо «Кванториум» туныкташ ямде

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 7 гана онченыт

«Образований» национальный проектын «Кызытсе школ» федерал проектше почеш Йошкар-Олаште, Россий Федерацийын Геройжо Дамир Шаймарданов лӱмеш 29-ше №-ан школышто, «Кванториум» йоча технопарк почылтын. Тудо республикыштына – кокымшо.

Тушто йоча-влаклан занятий-влак ныл квантум (направлений) почеш эрташ тӱҥалыт: биоквантум (тунемше-шамыч биологий объектым кызытсе йӧн дене шымлаш, тыгак у оборудований дене пашам ышташ тунемыт); IT-квантум (увер технологий сфер дене кылдалтше ешартыш шинчымаш); промробквантум (промышленный робототехнике) да хайтек (инженерий, лазер технологий, технопредпринимательствын негызше да моло направлений-влак пурат).

Технопаркым почмаште Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже М.Васютин, образований да науко министр Лариса Ревуцкая да молат лийыныт.

2024 ийлан ешартыш шинчымашым пуымо кумдык республикыштына чылаже кудыт лиеш. Ушештарена, икымше «Кваториумым» Йошкар-Олаште верланыше Бауман лицейыште почмо.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.

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