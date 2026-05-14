Субботник
Кокымшо ий почела тӱзатен шогат
«Мариэнергон» энергетикше-влак Йошкар-Олаште шефствыш налме Ната Бабушкина лӱмеш скверыште субботникыш лектыныт.
Олаште илыше-влакын каналташ лекме йӧратыме верыштым энергетик-влак ынде кокымшо ий почела тӱзатен шогат. Теният Сеҥымаш кече вашеш ты кумдыкым шотыш конденыт: кукшо укш ден пушеҥгылам кораҥденыт, самырык кушкыллам пеҥгыдемденыт, бордюр ден пушеҥге тӱҥлам ошемденыт, куштырам кораҥденыт, теҥгыллам чиялтеныт.
Филиалын специалистше-влак уремым эрыктыме да экологий акцийыш эреак ушнат да кундемым тӱзатымашке порылык надырым пыштат. Пашам тӱшкан ыштымаш келшен илыше ик пашаче еш улмым рашрак шижаш полша, тӱрлӧ ийготан еҥ-влакым иктыш уша да йырвеллан вуйын шогаш тарата.
Оласе субботниклашке ушнен, энергетик-влак арулыкым эскерымаште веле огыл чулымлыкым ончыктат, тыгак тӱвыра ден историй поянлыкым арален кодышаш верч йӱлышӧ чонан улмыштым пеҥгыдемдат.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: энергетик-влак скверым шотыш кондат.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.