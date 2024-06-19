ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Кок техникумлан – 100 миллион гыч

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 14 гана онченыт

Марий Элын кок техникумжо  – Йошкар-Оласе строительный ден автодорожный – «Профессионалитет» федеральный проектын конкурс отборыштыжо сеҥышыш лектын.

Тыге 2025 ийыште палемдыме тунемме верлаште чоҥымаш ден транспорт отрасль-влаклан специалист-влакым ямдылыме тунемме-производство кластер-шамычым почыт.
Программым илышыш пурташ кажне техникумлан федеральный бюджет гыч 100 миллион теҥге, республикын бюджетше гыч 15 миллион теҥге да регионын реальный экономике секторжын предприятий-партнёржо-влак деч 47 миллион теҥге ойыралтеш. Чыла тиде окса ончыкылык кластерым почаш, тушко тачысе кечылан келшыше оборудованийлам налаш, материально-технический базым уэмдаш кучылталтеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

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