Кок техникумлан – 100 миллион гыч

Марий Элын кок техникумжо – Йошкар-Оласе строительный ден автодорожный – «Профессионалитет» федеральный проектын конкурс отборыштыжо сеҥышыш лектын.
Тыге 2025 ийыште палемдыме тунемме верлаште чоҥымаш ден транспорт отрасль-влаклан специалист-влакым ямдылыме тунемме-производство кластер-шамычым почыт.
Программым илышыш пурташ кажне техникумлан федеральный бюджет гыч 100 миллион теҥге, республикын бюджетше гыч 15 миллион теҥге да регионын реальный экономике секторжын предприятий-партнёржо-влак деч 47 миллион теҥге ойыралтеш. Чыла тиде окса ончыкылык кластерым почаш, тушко тачысе кечылан келшыше оборудованийлам налаш, материально-технический базым уэмдаш кучылталтеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме