Когыльо икте-весынам лишемда

Российыште «Пирог на четвертое» акций эрта. Тудо Калыкын икоян улмо кечыжлан пӧлеклалтеш.
Акцийыш Архангельск, Воронеж, Вологда, Курск, Угарман, Мурманск, Липецк да Новосибирск область-влак, Адыгей, Татарстан, Сахалин, Приморье да моло регион ушненыт. Тушто фестиваль, мастер-класс, флешмоб-влак эртаралтыт.
Мутлан, Курск областьыште ты акцийын шке ойыртемже уло. Тудо «Пирог на четвертое для бабушки» маналтеш. Регионын губернаторжо Александр Хинштейн тидым тыге умылтарен:»Лач коча-кова-влак мемнам эре азап деч аралат, тыгодым чӱчкыдын шкаланыштат полшаш кӱлеш».
Угарман областьыште ты акцийыш промышленный предприятий-влакын коллективышт ушненыт. Тылеч посна регионышто ойыртемалтше мастер-класс палемдалтеш. Тудым Специальный военный операцийын ветеранже Сергей Салют эртара. Пӧръеҥ Нижний Новгородышто гастрономический кумдыкым почын.
Телевӱдышӧ Тутта Ларсенын мутшо почеш, тиде акций ешыште кылым пеҥгыдемдаш моткоч кӱлешан. «Российын гастрономий картыже» проектын авторжо, ВДНХ-ште Россий кухньо пӧртын кураторжо Екатерина Шаповалова палемден: «Ме мӧҥгыштӧ икте-весе дене шинчаваш мутланышаш улына. Когыльым пырля, уло еш дене , кӱэштме тидым ышташ полша».
Акцийыш ушнаш когыльым ямдылыман але налман, лишыл еҥ-влакым сийлыман, когыльым фронтыш але подшефный организацийлашке кондыман, тидын нерген социальный сетьыш #ПирогНаЧетвертое хештег дене постым шындыман. Акцийыш ушнымо радам ден условийым пирогначетвертое.рф официальный сайтыште савыктыме.