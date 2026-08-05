ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Книгагудым вуйлатыше-влак, ушныза!

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 26 гана онченыт

 

Марий Элын туныктышо-библиотекарьже-влак профессионал мастарлыкым Россий кӱкшытан конкурсышто ончыктен кертыт.

«Знание» Россий обществе ден Просвещений министерстве дене пырля «Российын эн сай школ туныктышо-библиотекарьже» конкурсым увертареныт. Йодмашым 30 сентябрь марте пуаш лиеш.

Конкурс Россий Федераций президент Владимир Путинын кӱштымашыже почеш эртаралтеш. Тудын тӱҥ шонымашыже – школышто книгагудым кызытсе жаплан келшышын вияҥдымашке надырым пыштыше, просветитель мероприятийлам эртарыше, йоча-влакым книгам лудаш кумылаҥдыше, тунеммашке у йӧным шыҥдарыше педагог-влаклан сай паша лектышышт палдаращ йӧным ыштымаш.

Конкурсын икымше сезонышкыжо Российын 89 регионжо гыч 2,8 тӱжем утла туныктышо-библиотекарь ушнен, тышеч 15 сеҥышым да 20 призёрым палемденыт.

Кокымшо сезоныш школышто пашам ыштыше да тунемме верын книгагудыжым вуйлатыше-влак шке паша опытышт дене палдарен кертыт. Сеҥыше-шамычым кум категорий почеш ойырат: 200 тунемше деч шагал чотан школ-влак коклаште, 201-500 марте тунемшан общеобразовательный организаций-влак коклаште да 500 утла йочан школ-шамыч коклаште.

Конкурс кышкарыште участник-влак икшыве-шамычлан «Знание» Россий обществын материалже негызеш просветитель мероприятийым эртарышаш улыт. Кокымшо йыжыҥыште паша опытышт дене палдарат. Варажым финалист-влакым Москвашке ӱжыт, тушто нуно практический кейсым решатлаш тӱҥалыт.

Сеҥыше-влакым 2026 ий декабрьыште Школ библиотекарь-влакын II тӱнямбал форумыштышт увертарат.

Г.Кожевникова

Авторын фотожо

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Республикнан пиалже верч тырша

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев республикысе муниципальный образований-влакын вуйлатышышт-шамыч дене вашлийын, тыгак «Единый Россий» партийын регионысо политсоветшын президиумжын пашашкыже лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ик эн ончылно

Российын Социальный фондшо цифровизаций шотышто ончылно кайыше регионысо пӧлка-влакым палемден. Топ-5 радамыш пуреныт: 1. Волгоград областьысе, Марий Эл Республикысе лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Конкурс: «Пушеҥге – чонан пӱртӱсын шарныктышыже»

2017 ий октябрьыште Российыште Экологий идалыкым эртарыме кышкарыште лач тыгай лӱман всероссийский фотоконкурс увертаралтын ыле. 

Добавить комментарий