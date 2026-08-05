Книгагудым вуйлатыше-влак, ушныза!

Марий Элын туныктышо-библиотекарьже-влак профессионал мастарлыкым Россий кӱкшытан конкурсышто ончыктен кертыт.
«Знание» Россий обществе ден Просвещений министерстве дене пырля «Российын эн сай школ туныктышо-библиотекарьже» конкурсым увертареныт. Йодмашым 30 сентябрь марте пуаш лиеш.
Конкурс Россий Федераций президент Владимир Путинын кӱштымашыже почеш эртаралтеш. Тудын тӱҥ шонымашыже – школышто книгагудым кызытсе жаплан келшышын вияҥдымашке надырым пыштыше, просветитель мероприятийлам эртарыше, йоча-влакым книгам лудаш кумылаҥдыше, тунеммашке у йӧным шыҥдарыше педагог-влаклан сай паша лектышышт палдаращ йӧным ыштымаш.
Конкурсын икымше сезонышкыжо Российын 89 регионжо гыч 2,8 тӱжем утла туныктышо-библиотекарь ушнен, тышеч 15 сеҥышым да 20 призёрым палемденыт.
Кокымшо сезоныш школышто пашам ыштыше да тунемме верын книгагудыжым вуйлатыше-влак шке паша опытышт дене палдарен кертыт. Сеҥыше-шамычым кум категорий почеш ойырат: 200 тунемше деч шагал чотан школ-влак коклаште, 201-500 марте тунемшан общеобразовательный организаций-влак коклаште да 500 утла йочан школ-шамыч коклаште.
Конкурс кышкарыште участник-влак икшыве-шамычлан «Знание» Россий обществын материалже негызеш просветитель мероприятийым эртарышаш улыт. Кокымшо йыжыҥыште паша опытышт дене палдарат. Варажым финалист-влакым Москвашке ӱжыт, тушто нуно практический кейсым решатлаш тӱҥалыт.
Сеҥыше-влакым 2026 ий декабрьыште Школ библиотекарь-влакын II тӱнямбал форумыштышт увертарат.
Г.Кожевникова
Авторын фотожо