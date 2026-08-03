Йошкар-Олаште – шкешотан еш пайрем

Йошкар-Олаште Кӱртньыгорно пашаеҥын кечыжым палемденыт.
2 августышто Кӱртньыгорно пашаеҥ-влакын скверыштышт Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш илышыш пуртымо «Марий кеҥеж» проектын кышкарыштыже Кӱртньыгорно пашаеҥ-влакын кечыштлан пӧлеклалтше еш пайрем эртен. Мероприятий йоча, ача-ава, коча-кова-влакым иквереш чумырен. Программыште тӱрлӧ конкурс, модыш, усталык мастер-класс-влак да шуко моло лийыныт.
Российыште Кӱртньыгорно пашаеҥ-влакын кечыштым кажне ийын августын икымше рушарнянже палемдат. Тений тудо 2 августлан толын, да Йошкар-Ола магистральын пашаеҥже-шамычым саламлыме, оласе калыклан сай кумылым пӧлеклыме пайремыш рӱжге ушнен.
Площадкыште «Единая Россия» партийын волонтёржо-влак пашам ыштеныт – олам тӱзатыме да мер кумдыкым вияҥдыме шотышто калык программыш темлымаш-шамычым погеныт.
«Марий кеҥеж» проектын вес еш пайремже 8 августышто Марий паркыште лиеш. Афишым эскерыза!
Маргарита ИВАНОВА.
«Единая Россия» партийын Марий Элысе пӧлкажын фотожо.