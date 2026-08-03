УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олаште – шкешотан еш пайрем

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

Йошкар-Олаште Кӱртньыгорно пашаеҥын кечыжым палемденыт.

2 августышто Кӱртньыгорно пашаеҥ-влакын скверыштышт Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш илышыш пуртымо «Марий кеҥеж» проектын кышкарыштыже Кӱртньыгорно пашаеҥ-влакын кечыштлан пӧлеклалтше еш пайрем эртен. Мероприятий йоча, ача-ава, коча-кова-влакым иквереш чумырен. Программыште тӱрлӧ конкурс, модыш, усталык мастер-класс-влак да шуко моло лийыныт.

Российыште Кӱртньыгорно пашаеҥ-влакын кечыштым кажне ийын августын икымше рушарнянже палемдат. Тений тудо 2 августлан толын, да Йошкар-Ола магистральын пашаеҥже-шамычым саламлыме, оласе калыклан сай кумылым пӧлеклыме пайремыш рӱжге ушнен.

Площадкыште «Единая Россия» партийын волонтёржо-влак пашам ыштеныт – олам тӱзатыме да мер кумдыкым вияҥдыме шотышто калык программыш темлымаш-шамычым погеныт.

«Марий  кеҥеж» проектын вес еш пайремже 8 августышто Марий паркыште лиеш. Афишым эскерыза!

Маргарита ИВАНОВА.

«Единая Россия» партийын Марий Элысе пӧлкажын фотожо.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Мемнан кудывече гыч!

«Ребята нашего двора» проектлан старт пуалтын.   Тудым «Единый Россий» партий у проектым илышыш шыҥдара. Тудо специальный военный операцийын лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Волжан-влакым кок монча вуча

Волжск олаште «Заря» микрорайонысо 2-шо №-ан да «Машиностроитель» микрорайонысо 3-шо №-ан монча-влак волжан-шамычым «мушкаш» ямде улыт. 
УВЕР ЙОГЫН

Тул ваштареш йӱдшӧ-кечыже шогат – чактараш тыршат

Сосновый Бор поселко кундемыште ынде икмыняр кече шучко пожар озалана. 20 августышто Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев ты верыш лудаш…

Добавить комментарий