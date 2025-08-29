Книга дене – йоча-влак деке

Йошкар-Ола воктенысе «Чодыра йомак» йоча лагерьыш Россий писатель ушем член Николай Лузан шкенжын «Они сражались за Родину» книгаж дене унала миен. Усталык пашажым тудо Кугу Отечественный сарыште Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклен. Автор шкеже ятыр ий элысе лӱдыкшыдымылак органлаште ыштен, полковник, сарзе контрразведке нерген 30 утла книгам возен, икмыняр премий дене палемдалтын. Тудын «Фантом» лӱман книгаж почеш 8 сериян художественный фильмым сниматлыме.
Йоча лагерьыш палдараш кондымо книгаштыжат Николай Николаевич легендыш савырныше «Смерш» сарзе контрразведкын пашаеҥже, Йошкар Армийын салтакше ден офицерже, тылыште тыршыше-влак нерген каласкала. Геройжо-влак мемнан кундемна гычат улыт.
Вашлиймаш годым писательын ик произведенийже почеш «Марий Эл» ГТРК-н сниматлыме фильм ончыкталтын, тудо чылан кумылыштымат тарватен. «Кушкын шогышо тукым элнан чын историйжым, поснак сарзе корныжым, сеҥымашым кондымо верч, тыныслык верч тыршымыжым пален да тиддене кугешнен шогышаш», – палемден автор.
Вашлиймаште тудын дене пырля икмыняр моло литератор, лагерь вуйлатыше лийыныт. Тыгак Запорожье гыч лагерьыш канаш толшо икшыве-влак, туныктышыт погыненыт. Нуно писательын каласкалымыжым поснак умылен колыштыныт, вет сарын шӱлышыжым шке гычышт сайын палат.
Геннадий Сабанцев ямдылен
Снимкыште:Писатель Николай Лузан йоча-влакым книгаж дене падара.
Фотом Россий писатель ушемын регионысо пӧлкажын архивше гыч налме.