«Китап-Байрамыште», варажым Йошкар площадьыште

Геннадий Сабанцев
Май мучаште – июнь тӱҥалтыште элнан тӱрлӧ олаштыже книга пайрем-влак эртеныт. «Марий книга издательстве» савыктыш пӧрт чылаштыжат лийын да шке паша лектышыжым ончыктен.
Ончыктымаш – ик паша, а кунам ты пашам ӧрдыж кундемысе кӱкшӧ мероприятийыште ужыт да аклат, тидыже ончыкылык тыршымашлан ӱнарым ешара. Теве 28–30 майыште Ӱпӧ (Уфа) олаште лийше «Китап-Байрам» IV Тӱнямбал книга ярмиҥгаште Марий книга издательстве кумылым нӧлтышӧ акым сулен – «Урал-патырын мландыштыже идалыкысе книга» конкурсышто вич диплом дене палемдалтын.
Кӱчыкын Ӱпӧ оласе книга пайрем нерген ушештарена.
Тудо ынде нылымше гана эртаралтеш. Пайрем-ярмиҥга жапыште тыште 20 миллион наре теҥгеаш книга сату ужалалтын. Ярмиҥгам почмашке Башкортостан Республикым вуйлатыше Радий Хабиров ден РФ Президентын полышкалышыже Владимир Мединский толыныт. Марий книга издательстве директор Эдуард Иманаев нунылан предприятийын лукмо икмыняр книгажым пӧлеклен.
Кӱшнӧ каласышна: Марий савыктыш тӱрлӧ номинацийыште вич диплом дене палемдалтын. Книга-влак кокла гыч тиде художник Иван Ямбердовын«Родная земля» альбом-книгаже, Андрей Столяровын«Подземные сокровища Марийского края», Владимир Мальцевын«Открой для себя Марий Эл» книгашт, сылнымутан ойпого гыч «Аист-влакын шӱдыран корнышт» белорус автор-влакын марлаш кусарыме ойлымаш да йомак-влак сборник, да эше Марий книга савыктышым лектышан пашажлан шкенжымат диплом дене палемдыме.
* * *
4–7 июньышто Москошто «Йошкар площадь» XII Книга фестиваль эртен. Тушто «Марий книга издательстве» савыктыш пӧртат шке поян лектышыж дене палдарен.
Тиде фестиваль кажне гана Александр Пушкинын шочмо кечыжлан да Руш йылме кечылан (6 июнь) келыштаралтеш. Тений тиде чапле да кумда пайремыш Российын тӱрлӧ регионлаж гыч 400 утла издательстве толын, вес элла гычат книгам савыктыше-влак ушненыт.
Фестивальым почмо годым оргкомитет председатель, РФ Президентын полышкалышыже Владимир Мединский президентын саламлыме мутшым ойлен. Тушто каласалтын: «Шочмо йылме, литератур калыкын шкенжым умылымыжлан (идентичностьлан) негызым ыштат, нуно шинчымашым шарыме, ум чоҥымо, вашкылым пеҥгыдемдыме пашаште пеш кугун полшат. Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште фестиваль мемнан элысе тӱрлӧ йылме дене лекше пеш шуко, поян книга-влак дене палдара».
Тиде фестивальыш кеч-кунамат книгам савыктыше пашаеҥ-влак веле огыл чумыргат. Тыште пеш шуко писатель-поэт, учёный, библиотекарь, актёр, музыкант-влак лийыт, да, мутат уке, ятыр тӱжем дене лудшо-влак толыт. Тений Йошкар площадьысе книга пайрем программе 800 утла мероприятийым ямдылен. Москосо театр-влак спектакльлашт гыч ужашлам, сылнымут-сылнысем аршашым ончыктеныт; тӱрлӧ вере пайдале мутланымаш, ӱчашымаш, у книга-влак дене палдарымаш, автор-влак дене автограф-сессий лийын; йӱкын лудмо дене икымше гана тӱнямбал чемпионат эртен.
Книга-влак дене палдарымаш 16 площадкыште темлалтын. Регионла гыч издательстве-влакланат йӧнлӧ вер ойыралтын.
«Марий книга издательстве» савыктыш пӧрт тений 150 утла тӱрлӧ книгам ончыкташ да ужалаш намиен. Тудын стендше – тыглай гына шӧрлык да ӱстембал огыл, а республикнан визитный картычкыже манаш лиеш, вет тыште книгала гоч кундемнан эртыше пагытысе да кызытсе тӱвыра куатше раш коеш. Фестивальыште тачысе кечылан келшыше, шочмо кундемна нерген каласкалыше, этнографий сынан да йочалык чапле книга-влакым темленыт. Тылеч посна Марий книга издательстве пашаеҥ-влак тӱрлӧ мероприятийыште лийыныт, мутым ойленыт. Фестивальыш тыгак МАРНИИЯЛИ-н вӱдышӧ шанче пашаеҥже, историй науко кандидат, «История и культура народов Республики Марий Эл» книган ик авторжо Сергей Свечников миен. Тудо ты книга дене посна площадкыште палдарен. Мурсем номер-влакым Республикысе марий тӱвыра рӱдерын «Сото вий» ден «Падыраш» ансамбльже-влак ончыктеныт. Нуно эше кодшо рушарнян Москосо ик паркыште эртыше Пеледыш пайремыште выступатленыт.
Фотом Марий книга издательстве гыч налме.