Китайыш шумеш

«Узоры» йоча образцовый ансамбльын участникше-влак Китай гыч пӧртылыныт.
Нуно Китайысе Циньхундао олаште эртыше тӱнямбал кӱкшытан «Шӧртньӧ площадь – 2025» традиционный тӱвыра фестивальыште лийыныт. Тушко Россий гыч 70 да Китай гыч 30 наре коллектив ушнен.
Марий Эл гыч мийыше ансамбль Йошкар-Оласе Бауманский лицей пеленысе сымыктыш школышто пашам ышта. Ӱдыр-рвезе-влак марий калыкын тӱвыраже, вургемже, ыштыш-кучышыжо да кочкышыж дене палдареныт. Сувенир сатум нунылан Марий Элын Туризм агентствыже колтен. Пырля намийыме Марий Эл нерген палдарыше путеводителят шукыштлан келшен.
Китайыште лийме жапыште ансамбльын участникше-влак Пекин олам, Кугу китай пырдыжым ончал савырненыт.
Снимкыште: ансамбльын участникше-влак – Китайыште.
Фотом Туризм агентствын воткыл лаштыкше гыч налме.