УВЕР ЙОГЫН

Кидмастарын пашажым акленыт

Светлана Носова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

Кирово-Чепецк олаште «Ива дивня -2024» вӱдуа гыч пидмаш дене всероссийский фестиваль нылымше гана эртен.
Кажне ийын тушко вӱдуа гыч пидше ик эн тале кидмастар-влак чумыргат. Тений фестиваль ныл кече шуйнен. «ЛихоЛесье» паркыште нине кечылаште калык эре шуко лийын. Кидмастар-влакын пашаштым ужалыме ярмиҥга, исторический модыш-влак, этномодым ончыктымаш, концерт, фотозоно, мастер-класс-влак – чылажат усталык шӱлыш дене кылдалтын.
Марий Эл гыч тушко Оршанке район Тошто Крешын ял гыч Марий Элын калык мастарже Виталий Кудрявцев миен коштын. Тудо «Живое ремесло» номинацийыште икымше степенян диплом дене палемдалтын. Конкурс кышкарыште шӧртньӧ кол сынан светильникым пидын да мӧҥгысӧ паша шотеш кол кучаш йӧнештарыме настам ыштен намиен.
С.Носова
Снимкыште: В.Кудрявцев.
Фотом В. Кудрявцевын еш альбомжо гыч налме.

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