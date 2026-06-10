Келшымаш памаш сылнештеш

Шернур кугорно воктене верланыше Калык-влакын келшымашыштлан пӧлеклалтше памаш кумдыкым шотыш конденыт.
Тиде пашам Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажын еҥже-влак шуктеныт. Экологий акцийыш республикыште илыше 13 тӱрлӧ калыкын, Советский район администрацийын, азербайджан диаспорын представительже-влак ушненыт. Ушештарен кодыман, 2004 ийыште республикыште илыше азербайджан-влак (тунам диаспорыштым Иса Агамалиев вуйлатен) Монага эҥер воктенысе памаш кумдыкым икымше гана тӱзатеныт. Ятыр ий дене Марий Элыште моло калык дене пырля ваш келшен илымым пеҥгыдемдаш манын, тыгай шонымашым нуно илышыш шыҥдареныт. А памашыжлан Азербайджанын икымше президентше Гейдар Алиевын лӱмжым пуаш пунчалыныт. Тылеч вара тудо Шернур кугорно дене эртен кудалыштше-влакын канаш шогалме ик эн йӧратыме верышкыже савырнен.
Субботник годым изи огыл паша ышталтын: тошто пушеҥге-влакым, уто вондерым кораҥденыт. Кугорно гыч памаш деке кудал, ошкыл мияш корным шотыш конденыт, канаш келыштарыме беседкым чиялтеныт, леведышым олмыктеныт. Кумдыкым сылныракым ышташ манын, ассамблейын еҥже-влак пушеҥгым, пеледышым шынденыт.
Ты акций чынжымак тӱшка вийым ушен да лектышыж дене куандарен. Шарнем, ик гана тыгай субботникыште лийме годым, памаш деке эсогыл самырык мужыр вӱдым налаш пурен ыле.
Снимкылаште: субботник годым.
Фотом район администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме.