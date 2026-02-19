Келшен илаш полшышо идалыкыш кусненна

Марий Элыште Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкым торжественно почыныт.
Тидлан пӧлеклалтше мероприятий Э.Сапаев лӱмеш Марий кугыжаныш академический опер да балет театрыште эртен. Регион вуйлатыше Юрий Зайцев погынышо-влакым саламлен да палемден: республикыште тыныс да келшен илымына эше ик гана пеҥгыдемда – мемнан вийна пырля улмынаште.
«5 февральыште элнан президентше Владимир Владимирович Путин тиде идалыкым Москваште почмыж годым мемнан калыкнан акрет годсек икоян улмыжым ончыктен. Руш нацийлан негызым тӱрлӧ славян калык-влак пыштеныт, кунам нунын шке кумдыкышт, шке кучемышт, чылаштлан келшен толшо икгай шонымашышт, кӧргӧ чон поянлык нерген умылымашышт шочын. Марий Эл – калыкнан тыгай тӱрлӧ, но икоян улмыжо шотышто сай пример. Марий кундемыште 50 утла тӱрлӧ калык акрет годсек ваш келшен ила. Ваш-ваш пагалат, икте-весын йӱлаштым шотлат да аралат», – палемден Юрий Зайцев.
Регион вуйлатыше сай паша дене ойыртемалтше икмыняр еҥлан кугыжаныш награде-влакым кучыктен. Нунын коклаште «За заслуги перед Марий Эл» орденын медальжым Йошкар-Оласе художественный училищын туныктышыжо Тамара Хапова налын. Республик вуйлатышын Тауштымашыж дене рӱдоласе 4-ше №-ан йоча сымыктыш школын директоржо Елена Жарик, Советский районысо Кельмаксола тӱвыра пӧртын фольклор ансамбльжын хормейстерже Марианна Тетерина, Йошкар-Оласе художественный училищын туныктышыжо Наталья Товарова-Кошкина, республикын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын пӧлка вуйлатышыже Мария Примечаева палемдалтыныт.
«105-летие образования Республики Марий Эл» медальым Российысе мусульман-влакын Рӱдӧ духовный управленийжын регионысо управленийжын председательже Фанус Салимгареевлан, Марий Элысе Марий Юмыйӱла ушемын тӱҥ онаеҥже Александр Таныгинлан да Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлевалан кучыктен.
Наградым налшыла Лариса Николаевна регион вуйлатышылан республик верч пырля тыршыме пашалан тауштен. «Мемнан вийна икоян улмаштына, но кажне калыкын шке йылмыжым, тӱвыражым, йӱлажым арален да вияҥден толаш йӧнжӧ уло. Тидлан кӧра ме эшеат поянрак гына лийына», – палемден тудо.
Официал ужаш деч вара чумыр марий йоча коллектив-влак – Марий хор, «Волгенче» куштышо ансамбль, опер да балет театр ден марий филармонийын артистше-влак концертым ончыктеныт. Нуно Марий кундемнан, калыкнан тӱвыра поянлыкше дене палдареныт. Варажым сценыш самырык артист-шамычлан регион вуйлатыше деч шере пӧлекым луктыныт.
Россий Президент 20026 ийым Российысе калык-влакын икоян улмо идалык семын увертарен. Тиде ий икоян улмынам пеҥгыдемдаш полшышо кугу кампанийыш савырнышаш: ик поянлыкна, ик историйна, ик тӱвырана, ик ончыкылыкна да шкенан геройна-влак мемнам ушат.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.