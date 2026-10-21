Палашда
Кеч-куштат тӱткӧ лийман
Ондалкалыше-влак «Россеть» ПАО-н филиаллаже лӱм дене шояк аккаунтым шонен луктын шаркалат.
Пытартыш кечылаште Российын тӱрлӧ регионыштыжо илыше-влак деч тидын шотышто шуко вуйшиймаш пурен: нунылан ала-могай энергетик-влак данныйым рашемдаш да кучылтмо электровийлан уэш расчётым ыштыкташ темлат, вара увер дене толшо кодым каласаш йодыт.
Тыгай уверым шотыш ида нал, нунылан шкендан нерген информацийым, СМС гыч кодым (эше тудым «сравоч» маныт) ида пу. Нунын ссылкышт почешат ида кай – вирусан программе марте шуктен кертыт.
Палашда: «Россеть» ПАО-н да тудын филиалже-влакын пашаеҥышт тӱлымым уэш шотлышашлан социальный сетьлаште але мессенджерлаште нимогай аккаунтым але группым огыт ыштыл.
«Россеть» ПАО-н пашаж нерген кеч-могай увер тудын официальный аккаунтыштыжо гына вераҥдалтеш. Чыла моло группо але профиль шояклан шотлалтеш. Компанийын пашаже, тариф да расчётым уэш ыштыме нерген кеч-могай уверым официальный соцсеть гоч але 8-800-220-0-220 (мобильный телефонлан кӱчык номер – 220) номер дене кече мучко кеч-могай жапыште рашемден кертыда. Тӱткӧ лийза да лишыл еҥда-влаклан шижтарыза!
Юрий ИСАКОВ.
Сӱретым «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.