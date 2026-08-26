Кажне кочкыш – документ

Кугыжаныш Погынын депутатше, МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов парламентын библиотекыжлан «Гастрономический код Марийского края» книгам пӧлеклен.
Тиде изданийым МарГУ Марий Эл правительствын, Промышленность, экономический вияҥмаш да сатулымаш министерствын, Республикысе туризмым вияҥдыме агентствын да «Тёплая речка» трактирын полшымышт дене савыктен луктын.
Марий Элын кулинар йӱлажым почын ончыктышо книгам кумдан палыме ресторан критик да серызе Олег Назаров ямдылен. Тушко калык кухньо гыч 41 рецептым: шӱрашан да кум лончан команмелна гыч тӱҥалын таирла ямдылыме мокш да «Кастенысе Йошкар-Ола» десерт марте – пуртен.
Изданийым шымлыме паша дене иктӧр аклаш лиеш. Тыште кажне кочкышым историйын, пагытын, йӱлан да географийын призмышт вошт ончымо. Книгам почын, лудшо еҥ марий илыш-йӱла, пӱртӱсын – чодыран, ер-влакын да Юлын – тиде вершӧрлан гына келшыше кочкышым ямдылаш йӧным ыштымыже, чимарий да православий йӱла-шамычын варналтмышт, Юл кундемысе тӱрлӧ калыкын ойыртемалтше кулинар йӱлашт нерген пален налеш.
Книгам МарГУ-н участвоватлымыж дене ямдылыме, тудо материалым веле огыл поген, тыгак шымлыме чумыр пашан координаторжо лийын. Рецептлашке ресторатор-шамыч Иван ден Юлия Антроповмытын видеорецептлашкышт наҥгайыше QR-кодым ешарыме, да шкешотан кочкышым ямдылыме радамым лудаш веле огыл, ончашат лиеш. Изданийын тиражше – улыжат 1000 экземпляр, тидлан кӧра книга коллекционный раритетлан шотлалтеш.
«Университет-влак чӱчкыдынжӧ кулинар книгам огыл, а монографийым возат. Но тиде пашам академический жанрыште гына кодаш огеш лий. Ме марий кундемын йӱлаже-влакым экспедицийыш лектын, илалше-шамычын каласкалымыштым колыштын, нарынчаҥше рецепт тетрадь-влакым лаштыклен шымлена. Диссертацийлаште цитате семын гына ончыктымо шинчымаш аҥысыр профилян специалист-влаклан веле огыл кӱлеш. Книгаш пуртымо кажне кочкыш – калыкын чонан тӱвыражым пеҥгыдемдыше документ», – изданийым парламентын спикержылан кучыктымыж годым ойлен Михаил Швецов.
Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин презентационный экземплярым пӧлек шотеш налмыж годым марий йӱлам арален кодымо да тудын дене кумдан палдарыме пашан кӱлешлыкшым палемден.
«Марий кундем унам вашлийын моштымыжо да шкешотан кухньыж дене шукертсек чаплана. Экспедицийлаште погымо рецепт-влакын у «пӧртым» мумышт куандара. Тыгай изданий шарнымашым веле огыл арала, тыгак тукым-влак коклаште кылым ышта да республикыштына калык йӱла-влакым пеҥгыдемда», – манын тудо.
Элыштына регионысо кухньылан тӱткыш кугемын толеш, да Марий Эл тиде йодышлан тӱвыра ден йӱлам пагалымыж дене вашешта.
«Гастрономический код Марийского края» книган презентацийже шукерте огыл эртаралтше «Йошка Еш» гастрономический фестивальыште лийын.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.