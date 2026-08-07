УВЕР ЙОГЫН

Кажне еҥлан кӱлешан

Юрий Исаков Комментарий Материалым 42 гана онченыт

Медведево

Кажне еҥлан кӱлешан

Нацпроект почеш, 2030 ий марте Йошкар-Ола кумдыкышто 87 процент урем-корно сетьым нормативлан келшышын олмыктен шуктыман.

Медведево посёлкат ты кумдыкышкак пура. Тений тушто Советский урем уэмдалтеш. «Медведевоагродорстрой» ОАО подряд организаций объектыште тӱҥ пашам пытарен: локтылалтше корным нӱжын налме, асфальт-бетоным шарыме. Ынде 1,34 километр кужытан участкыште разметке ышталтеш.

Советский урем посёлкышто ик эн тӱҥлан шотлалтеш.  Лачак тушто районын социально кӱлешан учрежденийже-влак:  рӱдӧ эмлымвер, поликлинике, тӱвыра пӧрт, район администраций, «Олимп» спорткомплекс – верланеныт. Тиде урем денак калык шуко лийме ик оҥай верыш – Медведевысе изи зоопаркыш – логалаш лиеш. Тушто тӱрлӧ янлыкым – тидын шотыштак маскам, ламам, рывыжым, пирым, енотым, осёлым – да кайыкым ашнат.

«Чапле корно автомобилист-влаклан веле огыл, социальный объектла деке коштшо кажне еҥлан кӱлеш. Нацпроектлан кӧра ме посёлкысо уремлам план почеш нормативлан келшышын олмыктен кертына», – палемден республикын транспорт да корно озанлык министрже Александр Грасименко.

Нацпроектлам илышыш пурташ тӱҥалме годсек Медведево посёлкышто 7,7 километр урем-корно сетьым нормативлан келшышын шотыш кондымо. Тыгай пашам шуктымаш корно дене кудалыштмаш лӱдыкшыдымылыкым кугемда да калыкын илышыжым саемда.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Медведевысе Советский уремыште олмыктымо паша шукталтеш.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Молодец улыда, ӱдыр-влак!

Тиде кечылаште Владимир областьыште самырык-влакын «Территория смыслов» всероссийский форумыштын «Россий – йӧным пуышо эл» сменыже мучашлалтын. Тудо Российын тӱрлӧ лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ик ойыш шуаш тунемыныт

Семинар Ик ойыш шуаш тунемыныт Кодшо арнян Йошкар-Олаште  калык-влакым вашшогымашке шукташ огыл манын, кызытсе жаплан келшыше йӧным кучылтмылан да лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Вич ийлан

Россий ДОСААФ-ын регионысо пӧлкажын отчет да сайлымаш погынымашыже эртен. Тушко чылаже 77 делегатым ончылгоч сайленыт. Тыгак республикысе молодежный политике, лудаш…

Добавить комментарий