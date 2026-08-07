Медведево
Кажне еҥлан кӱлешан
Нацпроект почеш, 2030 ий марте Йошкар-Ола кумдыкышто 87 процент урем-корно сетьым нормативлан келшышын олмыктен шуктыман.
Медведево посёлкат ты кумдыкышкак пура. Тений тушто Советский урем уэмдалтеш. «Медведевоагродорстрой» ОАО подряд организаций объектыште тӱҥ пашам пытарен: локтылалтше корным нӱжын налме, асфальт-бетоным шарыме. Ынде 1,34 километр кужытан участкыште разметке ышталтеш.
Советский урем посёлкышто ик эн тӱҥлан шотлалтеш. Лачак тушто районын социально кӱлешан учрежденийже-влак: рӱдӧ эмлымвер, поликлинике, тӱвыра пӧрт, район администраций, «Олимп» спорткомплекс – верланеныт. Тиде урем денак калык шуко лийме ик оҥай верыш – Медведевысе изи зоопаркыш – логалаш лиеш. Тушто тӱрлӧ янлыкым – тидын шотыштак маскам, ламам, рывыжым, пирым, енотым, осёлым – да кайыкым ашнат.
«Чапле корно автомобилист-влаклан веле огыл, социальный объектла деке коштшо кажне еҥлан кӱлеш. Нацпроектлан кӧра ме посёлкысо уремлам план почеш нормативлан келшышын олмыктен кертына», – палемден республикын транспорт да корно озанлык министрже Александр Грасименко.
Нацпроектлам илышыш пурташ тӱҥалме годсек Медведево посёлкышто 7,7 километр урем-корно сетьым нормативлан келшышын шотыш кондымо. Тыгай пашам шуктымаш корно дене кудалыштмаш лӱдыкшыдымылыкым кугемда да калыкын илышыжым саемда.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Медведевысе Советский уремыште олмыктымо паша шукталтеш.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.