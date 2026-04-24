Калыкын ойыртемжым арален кодат

Март мучаште «Ритмы и краски финно-угрии – 2026» регион-влак кокласе форумышто Удмуртий гыч этномодельер Лилия Широбокован пашаже шукыштын кумылыштым савырен.
Мероприятийыште тудо «Эрико» вургем да сӧрастарыш коллекцийже дене палдарыш. Лилия ты пашам шкетын огыл тӱшкан шуктат. Командыштышт дизайнер Любовь Суднева, шкеже, администратор, сӧрастарышым погышо да ургызо улыт. Лилия «Сэйес» бренд дене палдарымылан, калык дене пашам ыштымылан вуйын шога.
– Вконтакте воткылыште группына уло. Тудым мыйын пелашем ыштен. «Сэйес» мут удмурт йылмыште «шокш» манмым ончыкта, а англичан йылмыш кусараш гын, «каласе туге» лиеш. Тиде мутлончо полшымо дене ме калыкет, тудын кугезе вожшо деч ит вожыл, кугешне манын каласынена, – умылтарыш Лилия Широбокова.
Икымше коллекцийым модельер-влак 2024 ий сентябрьыште калык ончыко луктыныт. Кызыт пашаштым Удмуртийыште гына огыл, вес кундемлашат сайын палат.
– Сӧрастарыш ден вургемнам Российын 20 утла олашкыже да шым элышке йодмаш почеш колтенна. Коллекций-влакым Любовь Суднева дене пырля ямдылена. Тудо профессионал модельер, Ижевскыште тӱвыра колледжыште декоративно-прикладной направлений почеш тунемын, варажым Удмурт кугыжаныш университетыште костюмын художественный проектированийже специальностьым налын. Мый шкеже ты университетын удмурт филологий факультетыштыже тунемынам, удмурт йылме ден литературым, англичан йылмым туныктышо специальностьым налынам. Кызыт этноблогер улам.
У коллекций-влакым ыштыме годым ме тӱҥ шотышто удмурт калыкын тӱвыражлан эҥертена. Тыгодым тошто калык вургемын, сылнештарышын сыныштым арален кодена да кызытсе илышлан келыштарена, самырык-влаклан оҥай лийже манын тыршена. Ургымо вургемнам, сӧрастарышнам кеч-кушкат чияш лиеш. Мутлан, пашашке, тунеммашке, кафеш, – кугешнен каласыш этномодельер.
Лилия ден Любовь икымше коллекцийым ямдылымышт годым удмурт эстрадын шӱдыржӧ-шамыч дене пашам ыштеныт. Тидыже нунылан калык ончыко лекташ полшен. Модельер-влак удмурт коллекцийыштым вес кундемлаштат ончыктат. Икымше показышт Крымыште, Гэнуэзский орышто, эртен. Нуным чӱчкыдын Удмуртийыште эртарыме концертлашке ӱжыт. Тылеч посна «Элит» моделинг да эстетике школ дене кылым кучат. «Сэйес» студийыштышт кажне тылзын ик гана мастарлык классым эртарат. Тушко кажне кумылан еҥ толын кертеш. Южгунам пӧръеҥ-влакат ушнат.
– Моштымашна дене пайлалташ эре ямде улына. Мастарлык классыште кажне орнаментын мом ончыктымыжым, сӧрастарышым кузе чияш кӱлмым умылтарена. Мыйын шонымаште, шке кид дене ямдылыме арвер чонлан моткоч шерге. Тыгодым тыгай сӧрастарышым аралтыш семынат кучылташ лиеш, – палдарыш Широбокова.
Лилия уста модельер да этноблогер гына огыл, тыгак йӧратыше ава да пелаш. Марийже дене кум икшывым ончен куштат да удмурт калыкын тӱвыраже, йӱлаж дене палдарат, шке кугезе вожым жаплаш туныктат.
– Мутат уке, йоча-влак дене чыла шукташ неле. Тау ача-авана-шамычлан. Нунын деч посна ме нимогай сеҥымашкат огына шу ыле. Тений «Силы традиций» Россий кӱкшытан конкурсышто кокымшо степенян лауреат лӱмым налынна. Ты мероприятий Москваште эртен. Жюри ончылно «Сэйес» проектнам араленна. Ме умбакыжат кушкаш шонена, Москвасе модын арняштыже коллекцийна-влакым ужнена. Кӧ пала, илен-толын, ала Италийысе Миланышкат миен толаш пиал шыргыжалеш, – шонымашыжым луктын каласыш Лилия Широбокова.
Еш альбом гыч налме фото.