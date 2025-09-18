Калыкын моторлыкшо – вургемыште, йылмыште,..

Финн-угор студенчествын миссше –2025
Лидия Шабдарова
«Финн-угор студенчествын миссше – 2025» XII конкурсын финалже 11 сентябрьыште Йошкар-Олаште Самырык-влакын полатыштышт Финн-угор калык-влакын III всероссийский форум кышкарыште эртен.
Ӱмаште «Финн-угор студенчествын миссше» лӱмым МарГУ-н студенткыже Мария Панкова сеҥен налын, санденак тений конкурс Марий кундемыште лийын.
Конкурсышто кандаш вуз ден колледжла гыч лу ÿдыр таҥасен. Куд кече жапыште ӱдыр-влак тӱрлӧ мероприятийыш ушненыт. Рӱдолана дене палыме лийыныт, Т.Евсеев лӱмеш калыкле тоштерыш экскурсий дене миеныт. «Первое впечатление» мастарлык классыште шкешт, шочмо кундемышт, калыкышт, тӱвырашт нерген каласкаленыт.
Конкурсым почмо ден ончыч Российысе Финн-угор калык-влакын ассоциацийыштым вуйлатыше Пётр Тултаев, Марий Эл Кугыжаныш Погын вуйлатыше Михаил Васютин, МарГУ-н ректоржо Михаил Швецов погынышо-влакым саламленыт, ӱдыр-шамычлан сеҥымашым тыланеныт.
Финалыште конкурсантке-влак видеовизитке полшымо дене шкешт, шочмо кундемышт дене палдареныт. Тыгодым кажныжын шочмо калыкшым, йӱлажым, тӱвыражым жаплымыж, аралымыж нерген чон вошт колтен каласкалымыж гоч шижаш лийын.
Усталык конкурсышто пампалче-влак шке моштымашыштым тӱрыс почын пуэныт. Мордовий гыч гыч Екатерина Зинован йоҥгыдо йӱкшӧ залыште шинчыше калыкын кумылжым савырен. Коми ӱдыр Дарья Истоминан, кӱнчылам шӱдырен шинчышыла, шочмо йылмыж дене каласкалыме почеламутшо кажне еҥын шӱмышкыжӧ логалын. Хант-Манси автономный округ гыч Анастасия Тешкина калык куштымаш гоч йӱдвел кундемже дене лишкырак палдарен.
Финал дефилеште тачысе илышлан келыштарыме калык вургем чылаштым ӧрыктарен. Шижалтеш, ӱдыр-шамыч да командышт ты конкурслан сайынак ямдылалтыныт.
Марий Элын чапшым Марий кугыжаныш университетын кок студенткыже: Арина Герасимова ден Анна Иванова – араленыт. Арина экономике факультетыште тунемеш, кушташ йӧрата, «Ассорти» коллективын солистше, тыгак машинам шке вӱда, фигурный мунчалтымаш да художественный гимнастике дене заниматла.
Анна куштымаште усталыкшым ончыкта. Шке жапыштыже модельный агентствыште пашам ыштен, Сочиште модный показыште лийын, фотожо-влакым йот эллаште савыкталтше журналлаштат ужаш лийын.
Жюрилан лу ӱдыр кокла гыч эн сайжым ойыраш моткоч неле лийын. Но кажне конкурсышто сеҥышым палемдыде огеш лий. Тыге «Финн-угор студенчествын миссше – 2025» лӱмым Удмурт Республик гыч Софья Снигирева (В.Г.Короленко лӱмеш Глазовысо кугыжаныш инженер да педагогике университет) налын. Тудо тыгак «Шыргыжмашын миссше» да уш-акыл дене кылдалтше номинацийлаште ойыртемалтын. Софья мура, шке усталыкшым оласе, республикысе, Россий кӱкшытан конкурслаште ончыкта. Тыгак волейболла модеш, куштылго атлетике дене заниматла, «Новый Феникс» кычалше отрядыш коштеш.
Ик ӱдырат пӧлек деч посна кодын огыл. Кажныжым посна номинацийыште палемденыт: «Стильын миссше» – Влада Ганькина (Мордва Республик), «Грацийын миссше» – Арина Герасимова (Марий Эл Республик), «Усталыкын миссше» – Дарья Истомина (Коми Республик), «Кумылым савырыше мисс» – Евгения Соромина (Ямал-Ненец АО), «Келшымаш мисс» ден 2-шо вице-мисс – Анна Иванова (Марий Эл Республик), «Шымалык мисс» – Анастасия Тешкина (Хант-Манси АО), «Калыкын чонжо мисс» ден 3-шо вице-мисс – Екатерина Зинова (Мордва Республик), «Ойыртемалтшын шонышо мисс» ден «Медиан миссше» – Юлия Главатских (Удмурт Республик), «Сымыстарыше мисс» – Галина Денисенкова (Коми Республик).
Кажне номинацийыште сеҥыше-влаклан тасмам да пӧлекым Марий Элын моторжо-влак: тӱрлӧ ийлаште «Финн-угор студенчествын миссше» конкурсышто сеҥыше да вице-мисс лӱмым налше-шамыч – кучыктеныт. Ты лӱм дене Марий кугыжаныш университетын ныл студенткыже палемдалтын. Эше кумытын вице-мисс лийыныт.
Конкурс мучашлалтын, сеҥыше-влак пале улыт, но тек капкыл, чон моторлык пайрем нерген волгыдо шарнымаш шуко жаплан кодеш.
Михаил Скобелевын фотожо.
Снимкыште: Анна, Иванова, Софья Снигирева, Екатерина Зинова.