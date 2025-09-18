Калыкын ӱшанжым пашаж дене сула

Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин Курыкмарий районысо кум ялыште йӱшаш вӱдым ситарыме йодышым ончен.
Депутат корпусын вуйлатышыже сайлалтме шке округышкыжо чӱчкыдын миен коштеш. 17 сентябрьыштат тудо икмыняр ялыш пурен, Курыкмарий районысо депутат-влак погынымашын сессийыштыже лийын.
Марий парламентын спикерже Козьмодемьянск оласе 1-ше №-ан школыш миен, образовательный организацийын директоржо Алексей Кузнецов дене пырля «ушан» спортплощадкым ончен да тудын функционалжым аклен.
Тылеч вара Михаил Васютин Курыкмарий районын вуйлатышыже, верысе депутат-влак погынымашын председательже Евгений Смелов да районысо администрацийын вуйлатышыже Наталья Арганякова дене вашлийын.
Регионысо закорганын вуйлатышыже Курыкмарий районысо депутат-влак погынымашын черетан сессийыштыже кундемысе калыклан илаш полшымо да социал сфер-влакын объектлаштым йӱштӧ пагытлан ямдылыме нерген докладым колыштын, ийготыш шудымо-шамычын пашашт шотышто комиссийын да Козьмодемьянск район-влак кокласе больницын отчётышт дене палыме лийын, нунын паша лектышышт нерген мутланен.
Районысо депутат-влак кундемлан кӱлешан икмыняр пунчалым луктыныт, районысо бюджетыш вашталтышым пуртеныт.
Сессийын паша кышкарышкыже пуртымо йодыш-влакым ончен пытарыме деч вара Михаил Васютин коллегыже-шамычлан федерал ден республикысе законодатель-влакын пашаштышт палемдыме тӱҥ направлений-шамыч нерген каласкален, верысе калыклан медицине полышым пуымо да тазалык аралтыш системыште кадрым ситарыме йодышлам тарватен, тыгак заседанийыште участвоватлыше-влакын тургыжландарыше йодышыштлан вашештен.
Тылеч вара марий парламентын вуйлатышыже Икшӹ Малиновка ялыш кудалын. Тыште тудым Рябиновка, Икшӹ Малиновка да Кокшы Малиновка ял-влакын старостышт ден еҥышт вученыт. Нуно Михаил Васютинын 1 сентябрьыште граждан-влаклан эртарыме приёмышкышт миеныт да яллаштышт йӱшаш вӱдым ситараш полшаш йодыныт. Вашлиймаште Марий Элын чоҥымаш, архитектур да илыме-коммунал озанлык министрже Дмитрий Шалагин ден район администрацийын еҥже-шамыч лийыныт. Нуно верысе калык дене пырля пӱсӧ йодышым решатлаш лийме йӧн-влакым онченыт.
Тиде кечынак Михаил Васютин Микрӓкыште школым капитально олмыктымо годым ыштыме ситыдымашлам кораҥдыме да йӱштӧ пагытлан ямдылыме йодышла дене совещанийым эртарен.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.