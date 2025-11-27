Еш – элын негызше

26 ноябрьыште Лариса Яковлева Юл кундем федерал округышто йочан еш-шамычлан полшымо мере-влак йодыш дене ӱдырамаш-депутат-шамычын дискуссий площадкыштышт участвоватлен.
Тиде мероприятий тений латикымше гана эртен. Лариса Яковлева тудын пашашкыже видеоконференцкыл форматыште ушнен.
Вашлиймашын участникше-влакым саламлымыж годым парламентарий ончышаш темын кӱлешлыкшым палемден.
Республикыштына еш институтым пеҥгыдемдыме йӧн-влак дене регионын паша да социальный аралымаш министржын алмаштышыже Эдуард Загрутдинов радамын палдарен. Тыгодым тудо поснак кугу тӱткышым 2025 ийыште стартым налше «Еш» национальный проектлан ойырен. «Шуко шочшан еш» федерал проектын кышкарыштыже республикыштына йоча шочмо чотым кугемдыме шонымаш дене 6 тӱҥ мероприятий илышыш пурталтеш. Тудо 2,7 тӱжем утла ешым авалтышаш.
Марий Элысе еш-влаклан полшымо у мере-шамыч коклаште палемдыме:
— азам ончаш кӱлшӧ тӱрлӧ арверым прокатыш пуымо пунктым (тиде полышлан 1383 еш эҥертен кертеш);
— 3 ияш марте ийготан йочам кӱчык жаплан ончаш кодаш «Социальный няне» услугым (450 еш);
— шуко шочшан еш гыч ик йочан вузышто але ссузышто тӱлен тунемме ак гыч 50 процент деч шагал огыл ужашым компенсаций семын пӧртылтымым (230 ешлан);
— очный формо дене тунемше мӱшкыран ӱдырамашын учётыш шогалмыж годым 100 тӱжем теҥге деч шагал огыл кугытан выплатым ик гана тӱлымым (120 еҥ);
— ешыште кумшо йоча шочмо годым ипотекым шӧраш выплатым 1 миллион теҥге марте кугемдымым (106 еш);
— ЭКО-лан яра ямдылалтмым (415 еш).
Икымше йоча шочмо годым пӧлекым кучыктымо (тымарте тудым 1463 еш налын) практике ден «Доверие» рӱдерыште Самырык ача-ава-влаклан школым почмымат сай велым палемдыме.
Эдуард Загрутдинов шуко шочшан да тӱнен илыше еш-влаклан полшымо моло мере-шамыч (ЖКУ-лан компенсаций, транспорт ден образованийлан выплате, газым илыме вер марте пурташ полыш, ава капитал гыч 89984 теҥге кугытан выплате) нергенат ушештарен. Тыгак тулык йоча-влакым ончаш налше еш-шамычлан полшымо, икшыве-влакым сайын воспитатлыше ача-ава-шамычым Марий Элым вуйлатышын почётан знакше дене палемдыме нерген ойлен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.