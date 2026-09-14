Калыкнат аралаш полша

Марий Эл Республикын Конгресс полатыштыже Чодыра пашаеҥ-влакын кечыштлан пӧлеклалтше торжественный мероприятий эртен.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш тушто Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий лийын. Юрий Зайцевын лӱмжӧ дене тудо погынышо-влакым саламлен да отрасльым вияҥдаш полшышо ойыртемалтше пашаеҥ-влаклан наградым кучыктен.
«Чодырам аралыме системе шке радамже дене уэмдалт толеш: тул ылыжмым иканаште рашемдыме йӧн-влак кучылталтыт, чодырам уэмден толмо мероприятий-влак эртаралтыт, пушеҥгым закондымын руымо ваштареш виктаралтше комплексный паша шукталтеш. Чыла тидыже чодыра комплексым вияҥдыме пашан сай лектышыже нерген ойла», – палемден Дмитрий Троицкий.
2019 ий гыч регионышто « Чодырам аралымаш» федерал проект почеш 27,5 тӱжем гектар чодырам уэмдыме. Мыняр руалтеш, тунарак кундемыште тудым уэмден толмо паша шукталтеш.
Пожар ваштареш кучедалаш 68 да чодыра пашаште кучылташашлык кок у техникым налме. Тыгак 895 оборудованийым пашаш ушымо. Тений кажне тул ылыжме сӱретым рашемдымеке, нуным иканаште икымше суткаштак йӧртен кертме.
Республикысе калыкат чодырам арален кодаш полша. Волонтёр-влак пушеҥгым шындыме, чодыра кумдыкым эрыктыме пашаш чолган ушнат. Шошым гына «Шарнымаш сад» акцийыш ныл тӱжем утла еҥ ушнен. Нуно 130 тӱжем гектар кумдыкышто 255 тӱжем пушеҥге озымым шынденыт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.