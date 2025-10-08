Калык усталык йыр

27 сентябрь – 2 октябрь гутлаште Марий Элыш фольклор ден этнографийым шымлыше экспедиций толын каен.
Тудо Российысе калык-влакын федеальный кӱкшытан материальный огыл этнотӱвыра поянлык объект-влакым рашемдыме пашам эртарен. Экспедицийым РФ Тӱвыра министерствын Искусствознаний кугыжаныш институтын учёный секретарьже, искусствоведений доктор Ольга Пашина вуйлатен.
Тудын деке А.К.Глазунов лӱмеш Петрозаводск кугыжаныш консерваторийын шанче книгагудыжын вӱдышӧ специалистше, «Акрет мари» ден «Шулдыр» фольклор да «Тойве» калык сем ансамбль-влак вуйлатыше, «Марийцы Карелии» мер организацийын исполнительный директоржо Алевтина Войтович, Марий Эл гыч Калык усталык рӱдерын пӧлкаштым вуйлатыше-влак Наталья Загурская, Елена Тихонова ден Игорь Бычков ушненыт. Нуно вич кече жапыште Оршанке, Кужэҥер да Курыкмарий районлаште лийыныт. Экспедиций мучашлалтын гынат, нунылан калык муро, тӱрлӧ семӱзгар дене шоктымо сем-влакым чумырымо материалыштым лишыл жапыште шымлашышт логалеш.
Каласен кодыман, ты экспедиций почеш традиционный калык тӱвырам кучышо да вияҥдыше-шамычлан полшымо шот дене регионысо материальный огыл этнотӱвыра поянлык объект-влакын каталогыштым ыштышаш улыт.
Снимкыште: экспедицыйын участникше-влак – Оршанке районышто.
Фотом Калык усталык рӱдерын воткыл лаштыкше гыч налме.