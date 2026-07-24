Калык кокласе келшымаш нерген

21 июльышто С.Г.Чавайн лӱмеш национальный книгагудышто МарНИИЯЛИ-н вӱдышӧ шанче пашаеҥже Сергей Свечниковын монографийжын презентацийже лийын.
«Этнические контакты мари с народами Среднего Поволжья XV-XVII вв.» книга мемнан кундемыште илыше калык-влакын вашкылыштлан пӧлеклалтын. Презентацийыште автор марий-влакын мордва, руш, татар, чуваш да удмурт-влак дене кыл кузе ышталтме нерген радамын каласкален.
Савыктыш Россий калык-влакын икоян улмо идалыкыште ош тӱням ужын. Тидыже поснак куандара. Сергей Константиновичын пашажлан ӱжмӧ эксперт-влак кӱкшӧ акым пуэныт. Монографийын рецензентше, историй науко кандидат Геннадий Николаев (Чебоксар ола), историй науко доктор, МарГУ-н профессоржо Ананий Иванов да Йылмым, литературым да историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институт директорын алмаштышыже, филологий науко кандидат Галина Эрцикова шымлымашын кӱлешлыкшым да фундаментальностьшым палемденыт.
Фотом МарНИИЯЛИ-н воткыл лаштыкше гыч налме.