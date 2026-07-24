МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Калык кокласе келшымаш нерген

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 39 гана онченыт

21 июльышто С.Г.Чавайн лӱмеш национальный книгагудышто МарНИИЯЛИ-н вӱдышӧ шанче пашаеҥже Сергей Свечниковын монографийжын презентацийже лийын.

 

«Этнические контакты мари с народами Среднего Поволжья XV-XVII вв.» книга мемнан кундемыште илыше калык-влакын вашкылыштлан пӧлеклалтын. Презентацийыште автор марий-влакын мордва, руш, татар, чуваш да удмурт-влак дене кыл кузе ышталтме нерген радамын каласкален.

 

Савыктыш Россий калык-влакын икоян улмо идалыкыште ош тӱням ужын. Тидыже поснак куандара. Сергей Константиновичын пашажлан ӱжмӧ эксперт-влак кӱкшӧ акым пуэныт. Монографийын рецензентше, историй науко кандидат Геннадий Николаев (Чебоксар ола), историй науко доктор, МарГУ-н профессоржо Ананий Иванов да Йылмым, литературым да историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институт директорын алмаштышыже, филологий науко кандидат Галина Эрцикова шымлымашын кӱлешлыкшым да фундаментальностьшым палемденыт.

 

Фотом МарНИИЯЛИ-н воткыл лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Шкенан денак ончен куштат

Юл эҥерыш 26563 сазан колигым колтымо. Ты пашам Марий Элыште Янлык тӱня департамент колым аралыше специалист-влакын полшымышт дене шуктен. лудаш…
ИСТОРИЙ МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Шукертсым ончыде»

Тӱнямбал конференций «Шукертсым ончыде» Йошкар-Олаште «Шукертсым ончыде» («Без срока давности») проект да Кугу Отечественный сар ийлаште нацист тӱчан да лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Ӱяча дене ӧрыктареныт

Йошкар-Оласе «Теплая речка» трактирын пашаеҥже-влак марий калык кочкышым – ӱячам – ыштыме дене тӱнямбал рекордым шынденыт. Ты мероприятийым эртараш лудаш…

Добавить комментарий