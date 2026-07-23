Волжскышто вашлиймаш
Йодыт – полшыман, палемдыме – шуктыман
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Волжскышто депутат-влак да «Единый Россий» партийын верысе отделенийжын активше дене вашлийын, тыште илыше-влакым мо тургыжландарыме да кӱлешан проект-влак кузе шукталтме нерген каҥашен.
Тудо партийын ятыр йодышым решатлаш полшымыжым палемден. Но посна тӱткыш ойыралтшаш моло йодышат улыт. Депутат-влаклан Приволжский посёлкышто у врачебный амбулаторийым чоҥымым, Волжскышто 6-шо №-ан школым нӧлташ тӱҥалмым, олаштак йолешке коштмо шуко кӱлешлыкан бульварым тӱзатымым да йӱр вӱдлан канализацийым олмыктымым контрольыш налаш кӱштен.
Йӧнан амбулаторий лиеш
Юрий Зайцев тылеч ончыч Приволжский посёлкышто «Тазалык кече» акцийыште лийын.
Куснылшо медицине комплекс-влакын пашаштым да пациент-влакым тергыме кумдыкым ончен савырнен. Тыште улшо врачебный амбулаторий нерген мут лектын. Тудо 14 ялым обслуживатла. Тусо коридор пеш аҥысыр, сандене инфекциян ден инфекцийдыме черан-влакым ойыраш йӧндымӧ. Амбулаторийын зданийжым 1975 ийыштак чоҥымо да ынде нормылан келшен ок тол.
«Жаплан келшыше у зданий кӱлмӧ раш. Блок да модуль шотан медучрежденийым чоҥаш палемдыме. Тушто врач ден пациент-влаклан йӧнан лиеш. Республик мучко медициным вияҥден колтымаш – мемнан ик тӱҥ пашана. 2022 ий годсек нацпроект да «Единый Российын» Калык программыж почеш ме 11 ФАП ден амбулаторийым уэмденна», – каласен Юрий Зайцев.
У амбулаторий 400 квадратный метр кумдыкым налеш, акше 43 миллион теҥгем эрта. Тудым чоҥымо дене кылдалтше наказат Калык программыш пурен. Но ты йодышым решатлен шуктымешке, регионал кучем ден верысе администраций, Кугыжаныш Погынын депутатше-влак ден Тазалыкым аралыме министерстве коклаште кугу паша ышталтын, палемден Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева.
Вуйлатыше-влак тыгак волонтёр-медик-шамыч дене мутым вашталтеныт. Нуно «Таза республик» регионал проектын илышыш пурталтмыж нерген каласкаленыт. А ты проект республикыште илыше-влакын медицине полыш дене пайдаланен кертме йӧныштым кумдаҥдымашке виктаралтын. Да ты амбулаторият тудын негызешак чоҥалтеш.
Тошто олмышто – у школ
Марий Эл вуйлатыше Волжскысо Машиностроитель микрорайонышто ончычсо 6-шо №-ан школ олмышто тунемше-влакын ачашт-авашт дене вашлийын.
Кызыт тиде тошто зданий кораҥдалтеш да уым чоҥаш вер ямдылалтеш. «Ты йодышат шукертак кӱын шуын. Вияш линий годым ача-ава-влак деч йодмаш пурен. Соцсетьлаштат тыгай темлымаш лиеден. Сандене ты темым контрольышто кучем. Ончыкыжо тыште эн у технологиян школ лиеш», – каласен Юрий Зайцев.
Тунемше-влакын ачашт-авашт у школым чоҥаш палемдымылан регион вуйлатышылан тауштеныт: «Йочана-влак ынде кумшо ий вес школышто кок смене дене тунемыт, тидыже пеш йӧндымӧ. Тау, шке пуымо мутдам шукташ пижында».
У школ кум-ныл пачашан, санденак лифтан, да 825 йочалан ситыше веран лиеш. Воктенжак футбол пасу, куржталме вер да волейбол площадке верланат.
Проект «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект, «Чыла сайже – йочалан» федерал проект да Марий Элын 2013-2030 ийлан палемдыме «Туныктымо пашам вияҥдымаш» кугыжаныш программыже негызеш шукталтеш, тыгак «Единый Российын» Калык программышкыже пурталтын. Пашан чумыр акше 945 миллион утла теҥгеш шуэш.
Жаплан келшыше бульвар
Юрий Зайцев Волжскышто йолешке коштмо шуко кӱлешлыкан бульварым тӱзатымым ончен савырнен.
Объект Йӱдвел микрорайонышто Либкнехт ден Прохоров уремла коклаште верланен. 2025 ий августышто «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Оласе йырвелым йӧнаным ыштымаш» федерал проектше почеш эн сай проектлан Россий конкурсышто Волжск ола сеҥышыш лектын. Тудым илышыш пурташ федерал проект гыч 99,5 миллион теҥге грант пуалтын.
Ончыкылык бульвар лийшаш верыште тошто бетон шартышым, кӱртньӧ саварым да корнысо лакылам кораҥдыме. Подрядчик кӱлеш стройматериалым конден, площадкылам тӧрла, у бордюрым опта. Объект 20 процентлан ямде. Пашам октябрьыште мучашлаш палемдыме.
У бульвар жаплан келшыше да шуко кӱлешлыкан лиеш: тыште йолын коштмо да велосипед дене кудалыштме вер, спорт ден йоча площадке-влак, , амфитеатр, район кӱкшытан мероприятийым эртараш сцене, ужартыме да волгалтарыме каныме кумдык ышталтыт. Тылеч посна Шестаков урем мучко корным олмыкташ 2,9 миллион теҥге ойыралтын.
«Йӱдвел бульвар» проектат «Единый Российын» Калык программышкыже пурталтын.
Коллектор эрыкталтеш
Регион вуйлатыше Волжскышто шошым вӱд ташлыме годым эҥгекыш логалше частный секторышто илыше-влак дене вашлийын.
Нине сурт озанлык-влаклан материальный полышым пуымо нерген пунчалым лукмо ыле. Эҥгекыш логалме тӱҥ амалже коллектор чот йошкынаҥме дене кылдалтын: тудым икмыняр лу ий дене эрыктыме огыл. Кызыт тушто лач тиде паша шукталтеш – 300 утла метр кужытышто пучым эрыктыме.
Апрельысе вӱдшор пагатыште 5 суртышто кӱлешан пого локтылалтын, 44 сурт озанлыкыш да участкыш вӱд ташлен пурен. «Оласе округ администрацийлан эҥгекын акшым рашемдыме шотышто комиссийын пашажлан ревизийым ышташ шӱденам. Тыште илыше-влак тудын итогшо дене палдараш йодыныт. Волжскын администрацийже тидым ышта манын ӱшандаренам. Ушештарем, компенсаций нерген йодышым Кугыжаныш Погынын депутатше Марина Янковская ончылгоч йӱклымашын участникше-влак дене вашлиймем годым тарватен ыле. Мыят, оласе-влакат ты йодышлан тӱткышым ойырымыжлан тудлан таум ыштена. Коллекторым эрыктыме пашам 2026 ий 31 август марте ыштен шукташ планироватлена», – палемден Юрий Зайцев.
Чулымлыклан тауштен
Депутат-влак Пӧтъялысе ФАП да моло нергенат йодышым тарватеныт.
Ты зданий тошто, шолдыргышо, а тудын услугыж дене 800 наре еҥ пайдалана. «Шушаш ийын 10 миллион наре теҥгеаш у ФАП-ым чоҥена», – палемден регион вуйлатыше.
Волжскышто тений ныл тӱҥ корным олмыктымо. «Нунын шотыштат йодмаш олаште илыше-влак деч пурен. Йодмыштым шуктымо. Ынде нуно Орлов уремыште корным олмыкташ йодыныт. Тунемме жапыште тушеч щкол автобус кудалыштеш, а корно начар. Объектым 2027 ийлан олмыктымо планыш пуртена», – рашемден Юрий Зайцев. Тудо чулымлыкым да йӱлышӧ чонан улмым ончыктымылан депутат-влаклан тауштен, ончыкыжат тыгаяк кодаш тыланен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме.