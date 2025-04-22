Калык деке лишкырак

Москваште 21-23 апрельыште Россий Федераций президентын кӱштымашыж почеш «Малая родина – сила России» кокымшо Всероссийский муниципал форум эрта.

Тудо верысе самоуправленийын лидерже, бизнесъеҥ, мер организаций ден эксперт-влакым ушен шога. Нуно вияҥме корным палемдат, кӱлешан йодыш-влакым каҥашат.

Форум кышкарыште участник-влакым пашаче программе-влак вучат. Тушто коло утла панельный сессий, дискуссий, эксперт диалог, тыгак моткоч кӱлешан мероприятий-влак, мутлан, «Служение» Россий кӱкшытан кокымшо муниципал премий, «Сердце Родины» Россий кӱкшытан муниципал форум ден тӱвыра фестиваль вучат.

Марий Эл Республик гыч форумышто коло шым еҥан делегаций участвоватла. Нунын радамыште Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев, Марий Элын внутренний политике министрже Антон Мирбадалев, «Марий Элысе муниципал образований вуйлатыше-влакын ушемышт» ассоциацийын председательже да исполнительный директоржо Сергей Халтурин, латныл муниципал район ден ола округ, тыгак индеш муниципал образований вуйлатыше-влак улыт.

Марий Эл гыч мийыше-влак форумын программышкыже чолган ушненыт. Нунын кокла гыч теве кӧм палемдаш лиеш. Панельный дискуссийын спикерже-влак: Наталия Лабутина, Звенигово муниципал район вуйлатыше; Лев Покровский, «Йошкар-Ола ола» округ вуйлатыше.

Брикс элласе парк-влакын кокымшо тӱнямбал форумжо: Антон Трудинов, «Йошкар-Ола ола» ола округ администрацийын вуйлатышыжын пашажым жаплан шуктышо.

Российысе муниципал инвестиций форум: Юрино муниципал район администраций вуйлатыше Марина Шихова «Шереметевын замокшо» да «Юриныште пассажир причалым чоҥымаш» проект-влак дене палдара. «Реал Эстейт Сервис» ООО компанийын еҥже-влак дене пырля «Йошкар-Ола ола» ола округын депутатше Александр Одинцов «Город-Лес» проект нерген каласкала.

«Сильнее стали» тематический вашлиймаш: Советский муниципал район администраций вуйлатыше Евгений Пушкин.

Форумын икымше кечынже Звенигово муниципал район вуйлатыше Наталия Лабутина «Суверенная система образования: ответ на вызовы» стратегичесикй сессийыште лийын. Тудо докладыштыже Звенигово район пример негызеш поснак талантан икшыве да тазалык шотышто экшыкан йоча-влаклан ешартыш шинчымашым пуымо нерген каласкален.

Инвестиций форумышто Юрино муниципал район администраций вуйлатыше Марина Шихова «Юрино поселкышто пассажирский причылым чоҥымаш» проектын Марий Эл Республикын кечывалвел районлаже, Чуваший ден Нижегородсий областьысе эрвел район-шамыч дене турист да пассажир кылым пеҥгыдемдыме шотышто кӱлешлыкше дене палдарен.

Россий кӱкшытан «Служение» муниципал премий кышкарыште Премийын тӱҥ сценыштыже «Марий Эл» кугыжаныш куштышо ансамбль выступатлен.

Россий национальный рӱдерыште «Служение» кокымшо Всероссийский муниципал премийын сеҥышыже ден лауреатше-влаклан наградым кучыктымо годым Россий президент Владимир Путин «Время героев» программын пайдалыкшым палемден да ушештарен: федерал программе гаяк документ-влак чыла регионышто пашам ыштат, нунылан кӧра у лидер-влак лектыт.

«Сай, грамотный да шижын моштышо вуйлатыше-влак чыла вере кӱлыт, но муниципал кӱкшытыштӧ – поснак. Вет муниципал кӱкшыт эн ончычак еҥ-влак деке лишкырак шога. Сандене поснак пайдале вуйлатыше-влак лач туштак лийшаш улыт. Тыште поснак умылаш кӱлеш: мо верч тый тыршет. Тӱҥ задачылан элнан да тудын еҥже-влакын пиалышт шотлалтеш» – палемден Россий президент Владимир Путин.

Тений «Служение» премий кышкарыште у номинаций шочын – «Мужество и героизм – на благо служения Родине». Президент кучемын чыла тӱрлӧ кӱкшытышкыжӧ специальный военный операцийын участникше-влакым ушаш кӱлмым поснак кӱлешанлан шотлен. «Нуно пашашт дене ончыктеныт: виян, ӱшанле, эн неле задаче-влакым решатлаш ямде улыт. Отечествын интересше нунылан эн кӱшнӧ шога».

Москваште 21-23 апрельыште Россий Федераций президентын кӱштымашыж почеш «Малая родина – сила России» кокымшо Всероссийский муниципал форум эрта.

Тудо верысе самоуправленийын лидерже, бизнесъеҥ, мер организаций ден эксперт-влакым ушен шога. Нуно вияҥме корным палемдат, кӱлешан йодыш-влакым каҥашат.

Форум кышкарыште участник-влакым пашаче программе-влак вучат. Тушто коло утла панельный сессий, дискуссий, эксперт диалог, тыгак моткоч кӱлешан мероприятий-влак, мутлан, «Служение» Россий кӱкшытан кокымшо муниципал премий, «Сердце Родины» Россий кӱкшытан муниципал форум ден тӱвыра фестиваль вучат.

Марий Эл Республик гыч форумышто коло шым еҥан делегаций участвоватла. Нунын радамыште Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев, Марий Элын внутренний политике министрже Антон Мирбадалев, «Марий Элысе муниципал образований вуйлатыше-влакын ушемышт» ассоциацийын председательже да исполнительный директоржо Сергей Халтурин, латныл муниципал район ден ола округ, тыгак индеш муниципал образований вуйлатыше-влак улыт.

Марий Эл гыч мийыше-влак форумын программышкыже чолган ушненыт. Нунын кокла гыч теве кӧм палемдаш лиеш. Панельный дискуссийын спикерже-влак: Наталия Лабутина, Звенигово муниципал район вуйлатыше; Лев Покровский, «Йошкар-Ола ола» округ вуйлатыше.

Брикс элласе парк-влакын кокымшо тӱнямбал форумжо: Антон Трудинов, «Йошкар-Ола ола» ола округ администрацийын вуйлатышыжын пашажым жаплан шуктышо.

Российысе муниципал инвестиций форум: Юрино муниципал район администраций вуйлатыше Марина Шихова «Шереметевын замокшо» да «Юриныште пассажир причалым чоҥымаш» проект-влак дене палдара. «Реал Эстейт Сервис» ООО компанийын еҥже-влак дене пырля «Йошкар-Ола ола» ола округын депутатше Александр Одинцов «Город-Лес» проект нерген каласкала.

«Сильнее стали» тематический вашлиймаш: Советский муниципал район администраций вуйлатыше Евгений Пушкин.

Форумын икымше кечынже Звенигово муниципал район вуйлатыше Наталия Лабутина «Суверенная система образования: ответ на вызовы» стратегичесикй сессийыште лийын. Тудо докладыштыже Звенигово район пример негызеш поснак талантан икшыве да тазалык шотышто экшыкан йоча-влаклан ешартыш шинчымашым пуымо нерген каласкален.

Инвестиций форумышто Юрино муниципал район администраций вуйлатыше Марина Шихова «Юрино поселкышто пассажирский причылым чоҥымаш» проектын Марий Эл Республикын кечывалвел районлаже, Чуваший ден Нижегородсий областьысе эрвел район-шамыч дене турист да пассажир кылым пеҥгыдемдыме шотышто кӱлешлыкше дене палдарен.

Россий кӱкшытан «Служение» муниципал премий кышкарыште Премийын тӱҥ сценыштыже «Марий Эл» кугыжаныш куштышо ансамбль выступатлен.

Россий национальный рӱдерыште «Служение» кокымшо Всероссийский муниципал премийын сеҥышыже ден лауреатше-влаклан наградым кучыктымо годым Россий президент Владимир Путин «Время героев» программын пайдалыкшым палемден да ушештарен: федерал программе гаяк документ-влак чыла регионышто пашам ыштат, нунылан кӧра у лидер-влак лектыт.

«Сай, грамотный да шижын моштышо вуйлатыше-влак чыла вере кӱлыт, но муниципал кӱкшытыштӧ – поснак. Вет муниципал кӱкшыт эн ончычак еҥ-влак деке лишкырак шога. Сандене поснак пайдале вуйлатыше-влак лач туштак лийшаш улыт. Тыште поснак умылаш кӱлеш: мо верч тый тыршет. Тӱҥ задачылан элнан да тудын еҥже-влакын пиалышт шотлалтеш» – палемден Россий президент Владимир Путин.

Тений «Служение» премий кышкарыште у номинаций шочын – «Мужество и героизм – на благо служения Родине». Президент кучемын чыла тӱрлӧ кӱкшытышкыжӧ специальный военный операцийын участникше-влакым ушаш кӱлмым поснак кӱлешанлан шотлен. «Нуно пашашт дене ончыктеныт: виян, ӱшанле, эн неле задаче-влакым решатлаш ямде улыт. Отечествын интересше нунылан эн кӱшнӧ шога».