Кӧ – школлаште, а кӧ – вузлаште

Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влак школьник ден студент-шамычым Шинчымаш кече дене саламленыт.
1 сентябрьыште марий парламентарий-влак сайлалтме округлаштышт Шинчымаш кечылан да у тунемме ий тӱҥалмылан пӧлеклалтше торжественный мероприятийлаште лийыныт.
Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева республикысе кок вузышто – Юл кундем кугыжаныш технологий университетыште да Марий кугыжаныш университетыште – первокурсник-влакым саламлен.
«Школ ден ЕГЭ шеҥгелан кодыныт. Илышыштыда у йыжыҥ тӱҥалеш. Тыште те чын йолташ-влакым муыда, нунын дене пырля илыш корныда дене ошкыл эртеда. Тыште те сай шинчымашым налыда, тудо тыланда ончыкыжым келшыше пашам ойырен налаш да тудым кумылын шукташ полша», – манын Лариса Яковлева да студент ешыш ушнышо ӱдыр-рвезе-шамычлан шочмо Марий Элым эре шарнаш, куатле Российнан патриотшо лияш тыланен.
Икымше курсын студентше-влаклан поро тыланымашым тыгак Федераций Советыште Марий Эл гыч представитель-шамыч Константин Косачев ден Сергей Мартынов, вуз-влакын ректорышт – депутат-шамыч Игорь Петухов ден Михаил Швецов ойленыт.
Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов Советский районысо Алексеевский ден Вечын школлаште, Ургаш посёлкысо лицей-интернатыште лийын. Депутат икымше классыш тунемаш толшо ӱдыр-рвезе-влаклан изирак пӧлекым намиен.
Марий парламентым вуйлатышын вес алмаштышыже Александр Майоров тунемше-влакым С.А.Лосев лӱмеш Юрино школышто саламлен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.