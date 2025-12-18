Келшыкым ыштеныт

Марий Эл да Запорожский область: парламент-влак кокласе кыл у кӱкшытыш куснен.
РФ Законодатель-влак советын мероприятийже кышкарыште Марий Эл Кугыжаныш Погын ден Запорожский областьысе Законодательный Погынымаш коклаште парламент-влакын пашам пырля шуктымышт нерген келшыкым ыштыме. Документым законодательный орган-шамычын председательышт Михаил Васютин ден Виктор Емельяненко кидпалышт дене пеҥгыдемденыт.
Тиде келшык парламент-влак кокласе кылым пеҥгыдемдымашке виктаралтын. Иквереш шуктымо пашан тӱҥ корныжо-влак законодательстве ден законым ямдылен лукмо радамым саемдыме, нормативный правовой акт-шамычым илышыш пуртымо, парламент пашаште увер-технологий йӧным уэмдыме, закон-влакын шукталтмыштым эскерыме да моло шотан лийыт.
Нине задачым шуктышашлан парламент-шамыч икте-весыштым законопроект, норматив акт, законым ямдылен лукмо план-влак, тыгак регионысо да федерал законодательствын мониторингше шотышто опыт дене палдараш, депутат колыштмаш, консультаций да законодательный инициативым каҥашыме вашлиймаш-шамычым пырля эртараш тӱҥалыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.