ОБРАЗОВАНИЙ

Кӧ эн мастар?

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

 

Волжск оласе 4-ше №-ан школышто пилотдымо авиаций системе дене «Аламнер-2026» регионысо II форум лийын.

Тушто республикысе 9 муниципалитет гыч школышто тунемше, студент да туныктышо-влакын 20 командышт таҥасен.

Сеҥышыш лектыныт:

6-9-ше класслаште

1-ше вер – Звенигово район Чакмарий школ;

2-шо вер – Медведевысе 3-шо №-ан школ;

3-шо вер – Волжск оласе 4-ше №-ан школ.

10-11-ше класслаште да 1-2-шо курсын студентше-влак коклаште

1-ше вер – Советский район Роҥго школ;

2-шо вер – Йошкар-Оласе технологический колледж;

3-шо вер – Звенигово лицей.

Туныктышо-влак коклаште

1-ше вер – Максим Вязков (Йошкар-Оласе технологический колледж);

2-шо вер – Сергей Созонов (Звенигово район Эсмекпляк школ);

3-шо вер – Всеволод Бахтин (Медедевысе 3-шо №-ан школ).

Пилотдымо авиаций системе кызытсе жапыште чодыра озанлыкым да ялозанлыкым вияҥдаш, пӱртӱс кумдыкым эскераш да шуко моло задачым решатлаш йӧным ышта. Республикыштына Пилотдымо авиаций рӱдер пашам ышта, школышто тунемше-влаклан 17 специализированный кружокым почмо.

Таҥасымаште йоча-влак дроным виктарымаште гына огыл, интеллектуал квизыште сай шинчымашым ончыктеныт.

Мероприятийыште студент ден школышто тунемше-влаклан мастер-классым ончыктеныт, а туныктышо-шамыч БАС сферыште специалист-шамычым ямдылыме дене кылдалтше йодышлам каҥашеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

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