Кӧ эн мастар?

Волжск оласе 4-ше №-ан школышто пилотдымо авиаций системе дене «Аламнер-2026» регионысо II форум лийын.
Тушто республикысе 9 муниципалитет гыч школышто тунемше, студент да туныктышо-влакын 20 командышт таҥасен.
Сеҥышыш лектыныт:
6-9-ше класслаште
1-ше вер – Звенигово район Чакмарий школ;
2-шо вер – Медведевысе 3-шо №-ан школ;
3-шо вер – Волжск оласе 4-ше №-ан школ.
10-11-ше класслаште да 1-2-шо курсын студентше-влак коклаште
1-ше вер – Советский район Роҥго школ;
2-шо вер – Йошкар-Оласе технологический колледж;
3-шо вер – Звенигово лицей.
Туныктышо-влак коклаште
1-ше вер – Максим Вязков (Йошкар-Оласе технологический колледж);
2-шо вер – Сергей Созонов (Звенигово район Эсмекпляк школ);
3-шо вер – Всеволод Бахтин (Медедевысе 3-шо №-ан школ).
Пилотдымо авиаций системе кызытсе жапыште чодыра озанлыкым да ялозанлыкым вияҥдаш, пӱртӱс кумдыкым эскераш да шуко моло задачым решатлаш йӧным ышта. Республикыштына Пилотдымо авиаций рӱдер пашам ышта, школышто тунемше-влаклан 17 специализированный кружокым почмо.
Таҥасымаште йоча-влак дроным виктарымаште гына огыл, интеллектуал квизыште сай шинчымашым ончыктеныт.
Мероприятийыште студент ден школышто тунемше-влаклан мастер-классым ончыктеныт, а туныктышо-шамыч БАС сферыште специалист-шамычым ямдылыме дене кылдалтше йодышлам каҥашеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.