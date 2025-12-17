«Йӱштӧ Кугыза дек унала»

18 декабрьыште Шернур районысо тӱвыра да каныме рӱдерыште республик кӱкшытан «Йӱштӧ Кугыза деке унала» театрализоватлыме представлений фестиваль-конкурс лиеш.
Тудым Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министертсвыжын полшымыж дене республикысе Калык усталык рӱдер эртара. Тушко Кужэҥер, Морко, Марий Турек, Шернур, Параньга районла да Йошкар- Ола гыч Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр-влак йомакысе персонаж-шамыч дене пырля мият. Кажне тӱшка У ий пайремым эртарыме шке программыжым ончыкташ тӱҥалеш.
Фотом «Туризм в Республике Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме.