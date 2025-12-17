КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Йӱштӧ Кугыза дек унала»

18 декабрьыште Шернур районысо тӱвыра да каныме рӱдерыште республик кӱкшытан  «Йӱштӧ Кугыза деке унала» театрализоватлыме представлений фестиваль-конкурс  лиеш.

 Тудым Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министертсвыжын полшымыж дене республикысе Калык усталык рӱдер эртара. Тушко  Кужэҥер, Морко, Марий Турек, Шернур, Параньга районла да Йошкар- Ола гыч Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдыр-влак йомакысе персонаж-шамыч дене пырля  мият. Кажне тӱшка У ий пайремым эртарыме шке программыжым  ончыкташ тӱҥалеш.  

Фотом «Туризм в Республике Марий Эл» воткыл лаштык гыч налме. 

Лудаш темлена:
Шарнымаш оҥа шарныкта

  У Торъял районысо Тошто Торъял селаште шочшо поэт, писатель, журналист Геннадий Пироговлан, ила гын, 4 июльышто 81 ий лудаш…

Бурлаковым шарныме лӱмеш

22 сенябрьыште Советский районысо В.Бурлаков лӱмеш Кужмарий тӱвыра пӧртыштӧ Виктор Бурлаковым шарныме лӱмеш гармонист-влаклан район кӱкшытан «Под однорядку» фестиваль-конкурс лудаш…

«Урвалтынам савырен-савырен онченыт»

Медведево районысо Пӱкшерме ялысе тӱвыра пӧрт пеленысе «Весела кумыл» фольклор ансамбль Архангельскыште эртаралтше «Гармоничная Россия» фестивальыш миен коштын. Российын лудаш…

