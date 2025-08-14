Марий Эл радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Людмила ШОЙ – «Пӱрышем»
- Аделина Батаева – «Йӧраталын йӧратал»
- Анита Феоктистова – «Тый, тый»
- Марий Эл Радио – «Чонышто – пайрем»
- Александр Коновалов – «Огына лий пырля»
- Николай Изергин – «Мландывалне лупс»
- Станислав Устюгов – «Воктен улметым шижам»
- Вадим Краснов – «Ит ойло, ом ойло»
- Татьяна Иванова – «Самырык жапем»
- Надежда Крылова – «Шочмо кече»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
«Чонышто – пайрем» муро Марий Эл Радион 20 ияш лӱмгечыж вашеш шочын. Авторжо – Володя Матвеев, а семым Евгений Бахтин возен. Пайремыште ты сылне да чоныш волгыдо шижмашым пуртышо мурым радион пӱтынь коллективше мурен.
ЧОНЫШТО — ПАЙРЕМ
Кузе мут дене каласаш?
Кузе рончаш гын шонымашым?
Могай мотор да сай йырваш
Погем шÿм тич куан аршашым.
Толеш пайрем, эртен кая
Кода лач поро шарнымашым.
А чон тугак мурен чÿчка,
Вуча тыгай вес вашлиймашым.
Припев:
Чонышто уэш мотор пайрем
Чонышто уэш пеледше шошо.
Воктенем – эн шерге йолташем
Кумылжо эреак тудын шокшо.
Чонышто уэш мотор пайрем,
Чонышто эрелан тудо кодшо.
Воктенем – эн шерге калыкем,
Порын тауштем.
Ме йывыртен вашлийына
Вашла му(ы)на эн поро мутым.
Да угычын изи чонна
Чÿчка, эн сылне мурым луктын.
Айста пырля ме лийына
Пырля лач пайлена куаным.
Да кумдыкеш марий лÿмна,
Тек чаплана, конда пиалым.
Алевтина БАЙКОВА ямдылен
Валерий Поликарповын фотожо