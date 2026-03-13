Йӱксыла «ийыныт» чевер ӱдыр-влак!

Республикыштына кокымшо гана эртаралтше «А ну-ка, ӱдыр-влак!» конкурсын финалыштыже гран-при дене Параньга район гыч Карина Антропова палемдалтын.
Конкурсыш республикнан чыла районжо да тыгак Йошкар-Ола ден Козьмодемьянск гыч латкуд участнице ушнен. Эн ончычак вӱдышӧ-влак кажныжым сценыш ӱжыныт да нунын нерген кӱчыкын палдареныт. Тыгодым эн мотор вургемыштым чиен лекше ӱдыр-влак сценыште лыжган ошкылын эртеныт. А варажым, ончылгоч ойырен налме шерева почеш, тӱрлӧ могырым мастарлыкым да чолгалыкым ончыктеныт.
«Мый да мыйын профессием» конкурсышто участник-шамычын паша кечышт кузе эртымым ончылгоч войзен ямдылыме видео але изирак сценкым модын ончыктымышт гоч ужын кертынна. Нунын коклаште туныктышо, медшӱжар, библиотекарь, йочасадын воспитательже ден музыкальный вуйлатышыже, министерствын консультантше, ончыкылык артист, тыгак тӱвыра пӧртын да тоштерын пашаеҥже-влак лийыныт.
«Россий – мыйын Шочмо элем» конкурсышто специальный военный операцийыште вуйым пыштыше але кызыт тушто улшо салтак-влакын подвигышт нерген кумыл тодылалтшын, логарысе кочо комылям нелын, шинчавӱд йӧре каласкалымышт залыште шинчыше-влакынат шинчавӱдыштым луктын. Кугу Отечественный сарыште фашист-влак ваштареш кредалмаште землякыштын, кочашт але кугезе кочаштын лӱддымылыкышт, подвигышт нерген ойлымышт эртыше историйым шергалаш таратен. А теве Козьмодемьянск гыч Екатерина Катаеван кумдан палыме композитор Андрей Эшпайын Валентин изаж дене пырля фронтышто лиймышт нерген почеламут корныла кугешнаш таратеныт.
Усталык конкурс ӱдыр-влакын мастарлыкыштым почын пуаш эшеат полшен. Эвелина Белова (У Торъял район), Диана Николаева (Оршанке район), Анастасия Топаева (Кужэҥер район), Олеся Иванова (Морко район) чоныштлан лишыл мурым шкетын але йолташышт дене пырля муреныт, а Ксения Григорьева (Звенигово район) ден Эльмира Усова (Советский район) гармонь, тӱмыр почеш мурен тавалтеныт. Виктория Загайнован (Медведево район) ӱдырамашлан пӧлеклалтше почеламутшо 8 Март вашеш лачеш толын. Екатерина Катаеван сӱан йӱлам ончыктымыжо кугезынан вургем ойыртемжым ужаш пайдале лийын. Карина Антропова (Параньга район) тошто руш мурым шуйдарен мурымыж дене кидсовышым сулен.
Ӱдыр-влакын мастарлыкыштым жюри аклен. Тӱрлӧ номинацийыште сеҥыше-влаклан дипломым, пӧлекым да сылне пеледыш аршашым кучыктеныт. А Гран-прим сеҥен налше Карина Антропован вачӱмбакыже жюри председатель Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов марий тӱран йолван кугу шовычым пыштен, а ӱмаште тыгаяк конкурсышто сеҥыше Татьяна Галкина шӱйышкыжӧ ший аршашым сакен.
– Участник-влак кокла гыч эн самырык лийынам гынат, шкемын моштымемлан да мастарлыкемлан ӱшаненам. Сеҥымашлан моткоч йывыртенам, тыршымем тугеже арам лийын огыл. Ача-авалан, туныктышемлан, Ондропсола тӱвыра пашаеҥ-влаклан полшымыштлан, ой-каҥашым пуымыштлан моткоч кугу таум ойлем.
«А ну-ка, девушки!» конкурс икымше гана 1970 ийыште «Время» программе деч вара канде экраныш лектын. Тушто СССР-ын эн мотор, чолга да тале, ушан ӱдыржӧ-влак мастарлыкым ончыктеныт. Таҥасыше-влак коклаште медшӱжар, химик, стюардессе, доярке, киндым пыштыше, ткачихе, связист-влак лийыныт. 2024 ий 15 февральыште элнан президентше Владимир Путинын Нижний Тагилыште «Уралвагонзаводышто» лиймыж годым ты конкурсым россий кӱкшытыштӧ эртараш темленыт. Ӱмаште тыгай конкурс, элнам вуйлатышын кӱштымыж почеш, Россий мучко икымше гана эртаралтын. Тений республикнан кажне гаяк муниципал образованийыштыже 18-35 ияш ӱдыр, ӱдырамаш-влак таҥасеныт.
Алевтина БАЙКОВА
Иван Речкинын фотожо