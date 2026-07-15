УВЕР ЙОГЫН

Йӱдым шкет коштшаш огытыл

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 64 гана онченыт

 

Марий Элыште полицейский-влак «Подростко-йӱд» рейд  мероприятийым эртареныт.

Кодшо кугарнян кастене да йӱдым тудо пӱтынь республик мучко лийын. Рейдыш участковый, ийготыш шудымо-влакын пашашт шотышто инспектор-влак, полицийын оперативный ден строевой подразделенийлажын, профилактике системын пашаеҥышт лектыныт. Нуно ийготыш шудымо-влакын шукын погынымо тӱшкан пайдаланыме верлаштышт: дискотекыште, самырык-влаклан каныме, тыгак ужалыме верлаште, кудывечылаште, парк ден скверлаште, стадионлаште – лийыныт да подростко-влак дене профилактике мутланымашым эртареныт. Тергымашын тӱҥ шонымашыже – нунын дене иктаж-мо уда лийме деч утарен кодымаш, преступленийым ыштымашке ушнымо деч кораҥаш шижтарымаш.

Рейд жапыште полицейский-влак йӱдым тӱшкан пайдаланыме верлаште ача-ава (законный представитель) деч посна улшо ийготыш шудымо 21 еҥ лиймым пален налыныт. Территориальный орган-влакын дежурный частьлашкышт 18 самырык еҥым конденыт. Мо кузе лиймым рашемдымеке, нуным законный представительышт дене пырля мӧҥгышкышт колтеныт.

Тергымаш деч вара 21 ача-авам (законный представительым)  административно мут кучаш шогалтеныт.

Полицейский-влак ушештарат: закон дене келшышын, 18 ияш марте самырык еҥ-влак кеҥеж жапыште, 1 июнь гыч 31 август марте, 23 шагат йӱд гыч 5 шагат эр марте тӱшкан пайдаланыме верлаште законный представительышт деч посна лийшаш огытыл. Уке гын ача-аваштлан штрафым тӱлашышт логалеш, палдара Марий Элын МВД-жын пресс-службыжо.

Любовь Камалетдинова

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО УВЕР ЙОГЫН

Кином  ончаш тӱҥалына

15 июньышто Йошкар-Олаште калык усталык, тӱвыра да этнографий нерген видеофильм-влак интернет-конкурс лиеш. Тений тудо шымше гана эрта. Тыгайже Российыште лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Пел миллион наре теҥгем — шке кӱсенышкыже

Республиканский психиатрический больницын пашаеҥже пел миллион наре теҥге оксам шканже налын. ФСБ-н республикысе управленийжын пресс-службыжын увертарымыж почеш, ты эмлымверыште лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Леведышым веле огыл олмыктеныт

Юл кундемы федерал округышто  Россий Президентын полномочный представительже М.Бабич округысо школлаште ачалыме да чоҥымо пашан кузе кайымыжым ончен савырнен. 

Добавить комментарий