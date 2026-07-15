Йӱдым шкет коштшаш огытыл

Марий Элыште полицейский-влак «Подростко-йӱд» рейд мероприятийым эртареныт.
Кодшо кугарнян кастене да йӱдым тудо пӱтынь республик мучко лийын. Рейдыш участковый, ийготыш шудымо-влакын пашашт шотышто инспектор-влак, полицийын оперативный ден строевой подразделенийлажын, профилактике системын пашаеҥышт лектыныт. Нуно ийготыш шудымо-влакын шукын погынымо тӱшкан пайдаланыме верлаштышт: дискотекыште, самырык-влаклан каныме, тыгак ужалыме верлаште, кудывечылаште, парк ден скверлаште, стадионлаште – лийыныт да подростко-влак дене профилактике мутланымашым эртареныт. Тергымашын тӱҥ шонымашыже – нунын дене иктаж-мо уда лийме деч утарен кодымаш, преступленийым ыштымашке ушнымо деч кораҥаш шижтарымаш.
Рейд жапыште полицейский-влак йӱдым тӱшкан пайдаланыме верлаште ача-ава (законный представитель) деч посна улшо ийготыш шудымо 21 еҥ лиймым пален налыныт. Территориальный орган-влакын дежурный частьлашкышт 18 самырык еҥым конденыт. Мо кузе лиймым рашемдымеке, нуным законный представительышт дене пырля мӧҥгышкышт колтеныт.
Тергымаш деч вара 21 ача-авам (законный представительым) административно мут кучаш шогалтеныт.
Полицейский-влак ушештарат: закон дене келшышын, 18 ияш марте самырык еҥ-влак кеҥеж жапыште, 1 июнь гыч 31 август марте, 23 шагат йӱд гыч 5 шагат эр марте тӱшкан пайдаланыме верлаште законный представительышт деч посна лийшаш огытыл. Уке гын ача-аваштлан штрафым тӱлашышт логалеш, палдара Марий Элын МВД-жын пресс-службыжо.
Любовь Камалетдинова