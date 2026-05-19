Диплом пашаштым араленыт

«Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше-влак выпускной квалификационный пашаштым араленыт.
Специальный военный операцийын ветеранже-влак икмыняр тылзе жапыште шинчымашым погеныт: верысе самоуправлений орган-влакын пашаштым шымленыт, командым ыштыше мероприятийлашке коштыныт, наставник-влак дене пашам ыштеныт. Тунеммашын иктешлымашыже семын выпускной квалификационный пашам аралымаш лийын, тудо 18 майыште эртен. Ыштышаш паша да тунемме годым мом шижмыж нерген программын участникше Николай Миншатов пайлалтын.
Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов шке воткыл лаштыкыштыже стажер Илья Харькинын диплом пашам сайын аралымыж дене палдарен. Илья Никитовичын пашаже олам тӱзатымаште общественный тергыме системым ыштыме дене кылдалтше лийын.
Фотом Йошкар-Ола администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме.