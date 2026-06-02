Йошкар-Олаште – V «Марий кеҥеж»  

Республикнан рӱдолаштыже визымше гана «Марий кеҥеж» уремысе фестиваль почылтын.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш илышыш пурталтше проект тений 1 июнь гыч 31 август марте шуйна.
Фестивальын тӱҥ шонымашыже – республикысе калык ден уна-влакым ушаш, туризмым вияҥдаш, Марий Элын илыш-йӱлаже да тӱвыраж дене палдараш.
«Фестиваль Йоча-влакым аралыме тӱнямбал кече гыч тӱҥалеш. 1 июнь – школышто тунемше-влакын кеҥеж каникулыштлан старт веле огыл, тыгак тиде мыланна, кугыеҥ-шамычлан, ушештарымаш: ӱдыр-рвезе-влакын йоча жапышт мемнан кидыште, тидлан лач ме мутым кучена. Кеҥеж каныш мучко кажне икшывын кумылжым нӧлташ ямде улына. Куанем, 2022 ий гыч фестивальын мероприятийже кок пачаш утла шукемын, а участник-влак – кум пачаш», – палемден Юрий Зайцев.
Фестиваль оласе 50 площадкым (тышке бульвар, площадь, парк, сквер, тӱвыра тӧнеж ончылысо кумдык-шамыч пурат) авалта. Рӱдолаште илыше ден уна-влакым кажне шуматкечын да рушарнян тӱрлӧ оҥай мероприятий-влак вучат. Изарня еда пӧрт кудывечылаште «Марий кенеж Икымше-влак дене пырля» акций лиеш.
12 июньышто Царьградский площадьыште самырык-влакын регион-влак кокласе этнофестивальышт эртаралтеш, тушто «ЭтоСем» рок-группо ден вокально-инструментальный ансамбль-влакын усталыкыштым ончаш йӧн лиеш.
27 июнь гыч 29 август марте кажне шуматкечын Мари паркыште республикысе районла гыч усталык коллектив-влакын концертыш эртаралтеш.
Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк театрализоватлыме программым, пайремым темлыше ик эн чолга кумдыкыш савырна. Тушто кугарня еда «МузЙОпарК» каныме кас, ретро-дискотеке лийыт, тыгак кава йымалне кинофильмым ончыктат. Вальсым, тангом, фокстротым йӧратыше-влакым духовой оркестрын семже почеш каныме кас вуча.
Патриарший площадьыште кумылан-влак кундемнан фольклор ансамбльже да усталык коллективше-влак дене пырля марий куштымашыш ушнен кертыт.
Чавайн бульвар кидмастар-влакын ончерышт, уремысе музыкант-влакын усталыкышт дене куандараш тӱҥалеш. А Республикын да Шнуй Дева Мариян площадьше концерт программе, спорт мероприятий да мастер-класс-влаклан поян рӱдӧ кумдыкыш савырна.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.