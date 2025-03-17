Йошкар-Оласе технологий колледжлан – 70 ий

1955 ийыште почылтшо тунемме вер таче Марий Элысе кыдалаш профессионал образованийым пуышо организаций-влак коклаште ик эн ончыллан шотлалтеш. Ончычсо лесотехнический техникум кызыт ИТ-технологий областьыште регионын экономикыжлан ик эн кӱлешан специалист-влакым ямдыла. А 2024 ийыште колледжыште «Пилотдымо авиаций системе» национальный проект илышыш пурталтеш.
Тунемме верын туныктышо коллективше ден студентше-влакым Ленин лӱмеш тӱвыра полатыште эртаралтше торжественный мероприятийыште Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая саламлен да туныктымо пашаште тыршыше-влаклан сулен налме наградыштым кучыктен.
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме