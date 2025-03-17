ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Оласе технологий колледжлан – 70 ий

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 20 гана онченыт

 

1955 ийыште почылтшо тунемме вер таче Марий Элысе кыдалаш профессионал образованийым пуышо организаций-влак коклаште ик эн ончыллан шотлалтеш.  Ончычсо лесотехнический техникум кызыт ИТ-технологий областьыште регионын экономикыжлан ик эн кӱлешан специалист-влакым ямдыла. А 2024 ийыште колледжыште «Пилотдымо авиаций системе» национальный проект илышыш пурталтеш.

Тунемме верын туныктышо коллективше ден студентше-влакым Ленин лӱмеш тӱвыра полатыште эртаралтше торжественный мероприятийыште Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая саламлен да туныктымо пашаште тыршыше-влаклан сулен налме наградыштым кучыктен.

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Сай деч сайжым ойыреныт

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ОБРАЗОВАНИЙ

Шинчымаш кугорныш у школ луктеш

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УВЕР ЙОГЫН

Школ илыш: Лӱмгечылан чапле пӧлек

Килемар поселкысо  школлан 115 ий темме лӱмеш тений тудым капитально олмыктеныт. Тидын дене туныктышо ден тунемше-влакым саламлаш кодшо изарнян лудаш…

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