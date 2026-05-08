УВЕР ЙОГЫН

Сай йӱлаш савырнен

Юрий Исаков Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Сӧрастарыш

Сай йӱлаш савырнен

Сеҥымаш кече вашеш «Мариэнергон» пашаеҥже-влак Йошкар-Оласе урем ден площадьлаште, парк ден скверлаште ты пайремлан келшыше светодиод сӧрастарышлам вераҥденыт.

Тыгай сӧрастарышлам ола мучко икмыняр вере ужаш лиеш. Дева Мария площадьыште, Марий паркыште, Ната Бабушкина лӱмеш скверыште, Лебедев ден К.Либкнехт да К.Маркс ден Строитель уремла ушнымаш савыртышлаште чолга шӱдырла койшо свтодиод иллюминациян аркым шогалтыме. В.И.Ленин лӱмеш площадьыште «Сеҥымашлан тау!» инсталляций волгалтеш. Тарханово паркыште тений икымше гана «Сеҥымаш мемнан дене!» тулан аркым келыштарыме.

Республикнан рӱдолаштыже тематике почеш тулан фигурлам шогалтымаш калык погынымо верлам пайремлан сӧрастарыме сай йӱлаш савырнен. Нуно чылан элна дене кугешныме, тудын эртыме корныжым, тӱвыра поянлыкшым пагалыме, историй чыным аралыме кумылым ылыжтат.

Снимкылаште: Дева Мария площадьысе светодиод арке; Тарханово паркысе тулан арке.

Юрий ИСАКОВ.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Тӱҥ шонымаш – калыкын илышыжым саемдаш

Кажне ийын, кеҥеж тӱҥалтыште, Россий Федерацийын президентше Владимир Путин «Вияш линийым» эртара. Тений тудо теҥгече 12 шагатлан тӱҥалын. Ӱмаште лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Сарыште кредалше-влак лӱмеш

Марий кугыжаныш университетыште Кугу Отечественный сарын участникше-влак лӱмеш шарнымаш оҥам почыныт. 1942-1943-шо ийлаште гына Н.К.Крупская лӱмеш Марий кугыжаныш педагогический лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Куанен ончат да шыргыжыт

Марий Элын социальный аралымаш системыжын стационар тӧнежлаштыже илыше-влак ынде, манмыла, вожылде шыргыжыт. «Шоҥгылык куандара» («Старость в радость») поро кумыл лудаш…

Добавить комментарий