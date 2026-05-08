Сӧрастарыш
Сай йӱлаш савырнен
Сеҥымаш кече вашеш «Мариэнергон» пашаеҥже-влак Йошкар-Оласе урем ден площадьлаште, парк ден скверлаште ты пайремлан келшыше светодиод сӧрастарышлам вераҥденыт.
Тыгай сӧрастарышлам ола мучко икмыняр вере ужаш лиеш. Дева Мария площадьыште, Марий паркыште, Ната Бабушкина лӱмеш скверыште, Лебедев ден К.Либкнехт да К.Маркс ден Строитель уремла ушнымаш савыртышлаште чолга шӱдырла койшо свтодиод иллюминациян аркым шогалтыме. В.И.Ленин лӱмеш площадьыште «Сеҥымашлан тау!» инсталляций волгалтеш. Тарханово паркыште тений икымше гана «Сеҥымаш мемнан дене!» тулан аркым келыштарыме.
Республикнан рӱдолаштыже тематике почеш тулан фигурлам шогалтымаш калык погынымо верлам пайремлан сӧрастарыме сай йӱлаш савырнен. Нуно чылан элна дене кугешныме, тудын эртыме корныжым, тӱвыра поянлыкшым пагалыме, историй чыным аралыме кумылым ылыжтат.
Снимкылаште: Дева Мария площадьысе светодиод арке; Тарханово паркысе тулан арке.
Юрий ИСАКОВ.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.