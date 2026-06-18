Йошкар-Ола – этнокино рӱдер

Пеледыш тылзын Йошкар-Олаште кок кугу кинособытий эрта
Марий Элыште кызыт киносымыктыш вияҥынак толеш. Ты аланыште тыршыше землякна-влак икмынярын улыт. Иктыже, режиссер Денис Шаблий. Тудо 10 июнь гыч кундемыштына шке командыж дене «Марийские сказки-2» тичмаш метражан фильмым войзаш тӱҥалын.
Съемко Йошкар-Олам, Звенигово районым да Шернур ден Волжский округлам авалта. Киножо мо нерген? Тудо марий калыкын историйже дене кылдалтше герой-влак – Чумбылат, Сылвий лӱман сарзе ӱдырамаш да Овда – нерген ныл новеллым почын пуа.
Россий кӱкшытыштӧ кумдан палыме артист-влак Ирина Темичева, Сергей Баталов, Сергей Бадюк, Даниил Вахрушев, Елизавета Бугулова, Виталий Щукин да Никита Паршин дене пырля республикыштак ойырен налме актёр-влак модыт. Мутлан, Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева Сылвий нерген ужашыштыже войзалтын. Тыгак самырык ӱдыр-рвезе-шамыч, дзюдоист ден куштышо ансамбльын участникше-влак, шукын улыт.
Фильмым войзаш «Марийские сказки» кинолабораторий кышкарыште 600 наре еҥым туныктен луктыныт. Тудыжо регионысо правительстве, Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто, Образований да науко министерстве-влакын полшымышт да Тӱвыра инициативе президент фондын грантше кӱшеш почылтын.
Фильмын премьерже тений октябрьыште лийшаш.
15-19 июньышто Йошкар-Олаште I Марий тӱнямбал этнический кинофестиваль эрта.
Тушко Российысе да тӱнямбал киноиндустрийын вӱдышӧ представительже-влак толыныт. Фестиваль Я. Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармонийыште торжественно почылтын. Участник-влаклан регион вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлымашыжым Марий Эл правительстве председатель — тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов лудын пуэн. Тыгак Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин саламлен.
Пайремле программым Морко районысо тӱвыра пӧртын «Рвезылык» калык куштымаш ансамбльын, Звенигово районысо «Мечта» тӱвыра пӧртын «Арт-Гранд» хореографий студийжын участникше, Э.Сапаев лӱмеш опер да балет театрын артистше-влак да молат сӧрастареныт.
Фестиваль Россий, Армений, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Сербий, Иран, КНР, Индий, Малайзий, Бангладеш, Италий, Швейцарий, Канада, Японий гыч 30 утла фильмым ушен. Нуным ямдылыше режиссёр ден сценарист, оператор ден моло специалист фестивальын участникше-влак улыт. Шукышт Йошкар-Олам икымше гана ужыныт. Мутлан, участник да жюрин еҥже-влак дене пресс-конференцийыште рашеме: шукышт марий олам вигак йӧратен шынденыт.
Марий кинофестивальыш ушымо паша-влак тӱвыра шарнымаш, национальный ойыртем, еҥ коклаште пагален моштымо койышым тукым гыч тукымыш куснышаш темым тарватат. Тушто кӱчык метражан киноконкурс, йоча-влаклан показ, мастер-класс, лекций, профессионал вашлиймаш-влак эртеныт. Мутлан, икымше кечынжак «Башня» тӱвыра-ончер рӱдерыште элыштына палыме оператор-постановщик Шандор Беркеши мастер-классым пуыш: пашалан камерым ямдылыме, артист-влак дене кылым ыштыме да моло нергенат каласкалыш. «Мосфильм» студийын киноспециалистше-влак икмыняр тыгай мастер-класс дене куандареныт.
Конкурс кышкарыште Евразийысе «Бриллиантовая бабочка» икымше почмо кинопремийлан темлыме фильм-влак ончыкталтыт. Модман кино конкурсыш 6, кӱчык метражан кино конкурсыш 14 паша пуреныт.
Фестиваль Россий калыкын икоян улмо идалыкшылан пӧлеклалтын, Тудо калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдымаште, ойыртемым арален кодымаште, тӱвыра поянлыкым кумдан ончыктымаште кинон кугу вержым пеҥгыдемда. Регионнан кугу усталык форумлам эртараш сай площадке улмыжымат ончыкта.
Посна ончыктымо фильм-влак радамыште Марий Эл гыч лӱмлӧ режиссёр Андрей Огородниковын «Последний» лепесток» фильмжым палемдыман. Тудым таче, 19 июньышто, кандаш шагат кастене оласе рӱдӧ тӱвыра да каныме паркыште, фестивальын моло фильмже семынак, оксам тӱлыде ончен кертына.
Ты кечынак «Башня» тӱвыра-ончер рӱдерыште кинофестивальын участникше да Марий Элысе кинематографист-влаклан «йыргешке ӱстел» йыр мутланымашышт эрта. Мероприятийыште «Кинопрайм» фондын исполнительный директоржын советникше, «Маяк» кинофестивальын директоржо, продюссер Галина Сыцко лиеш.
I Марий тӱнямбал этнокинофестиваль кастене Я.Эшпай лӱмеш кугыжаныш филармонийыште пайремлын иктешлалтеш. Тудын лектышыж дене лишыл номерыште палдарена.
Светлана Носова
Анна Алёхинан фотожо