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Йӧнан лийже манын

Юрий Исаков Комментарий Материалым 44 гана онченыт

Спорт оралтыла деке

Йӧнан лийже манын

Тачысе кечылан спорт оралтыла деке 21 километр корным олмыктымо.

Йошкар-Олаште, мутлан, Карл Маркс уремыште шотыш кондымо 2,4 километр корно вӱд спорт да ий полатла, физкультур дене тазаҥдыме «Спартак» ден «Политехник» комплексла деке наҥгая.

Тыгаяк пашам моло объектыштат мучашлыме:

– Морко посёлкысо ФОК деке Морко – Изи Кушна (7,3 километр),

– ты районыштак Кокласола ялысе спорт школ деке Кокласола – Кожлаер (3 километр) корнылаште.

Икмыняр вере паша умбакыже кая:

– Волжский округышто ече базе деке Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял (8,8 километр),

– У Торъял велне олимпийский резерв школ деке У Торъял – Овалже – Советск (11 километр) корнылаште.

Тений спорт сооруженийла деке чылаже 40 утла километр корно олмыкталтеш. Тидыже республикыште илыше-влаклан спорт дене кылым кучашышт да кудалышташышт йӧнан лийже манын ышталтеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: спорт объект деке наҥгая ты корно.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

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