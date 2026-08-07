Спорт оралтыла деке
Йӧнан лийже манын
Тачысе кечылан спорт оралтыла деке 21 километр корным олмыктымо.
Йошкар-Олаште, мутлан, Карл Маркс уремыште шотыш кондымо 2,4 километр корно вӱд спорт да ий полатла, физкультур дене тазаҥдыме «Спартак» ден «Политехник» комплексла деке наҥгая.
Тыгаяк пашам моло объектыштат мучашлыме:
– Морко посёлкысо ФОК деке Морко – Изи Кушна (7,3 километр),
– ты районыштак Кокласола ялысе спорт школ деке Кокласола – Кожлаер (3 километр) корнылаште.
Икмыняр вере паша умбакыже кая:
– Волжский округышто ече базе деке Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял (8,8 километр),
– У Торъял велне олимпийский резерв школ деке У Торъял – Овалже – Советск (11 километр) корнылаште.
Тений спорт сооруженийла деке чылаже 40 утла километр корно олмыкталтеш. Тидыже республикыште илыше-влаклан спорт дене кылым кучашышт да кудалышташышт йӧнан лийже манын ышталтеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: спорт объект деке наҥгая ты корно.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.